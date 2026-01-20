CARRETERES
Adjudiquen les obres de condicionament de la T-2021 de la Ràpita al Poble Nou del Delta
El projecte compta amb un pressupost de 14,9 milions d’euros
El Ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat l’adjudicació del contracte de les obres de condicionament de la T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta (Amposta), durant una sessió plenària extraordinària celebrada aquest dimarts. L’empresa M I J GRUAS S.A. serà l’encarregada d’executar el projecte per un import de 14,9 milions d’euros.
Aquesta empresa ha estat escollida d’entre un total d’onze que s’han presentat a la licitació per a l’execució de les obres de millora de la T-2021, uns treballs que permetran millorar la seguretat viària en un tram de prop de deu quilòmetres, comprès entre el punt quilomètric 0 i el 9+790.
La principal actuació a la T-2021 serà l’eixamplament de la via fins als 6 o 8 metres depenent del tram (actualment el camí presenta una amplada mitjana inferior als 5,30 m de mitjana). També es milloraran totes les interseccions, amb la construcció de 2 rotondes, l’adequació de diversos trams d’itineraris segurs per a vianants i ciclistes i la millora dels accessos a camins i finques agrícoles, així com els regs i desaigües existents, entre d’altres.
Algunes de les actuacions que la Diputació de Tarragona durà a terme a la carretera T-2021 s’inclouen en el Projecte d'Actuació Integrat (PAI) Delta de l'Ebre i, per tant, comptaran amb part del finançament de 3.009.410 euros procedents del FEDER del període 2021-2027, adreçat a plans d'actuació integrats d'entitats locals en el marc del desenvolupament urbà sostenible.
Durant el ple extraordinari de la Diputació de Tarragona que s’ha celebrat aquest dimarts també s’han aprovat la resta de punts previstos a l’ordre del dia.