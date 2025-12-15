Política
El regidor Marc Chavalera rellevarà Joan Roig com a alcalde a Alcanar
La formació local d'ERC agraeix la plena dedicació a Roig i remarca que faci una sortida sense portes giratòries
El nou alcalde d'Alcanar, Montsià, serà Marc Chavalera, economista i fins ara regidor d'Economia i Hisenda del consistori. Com explica la formació local d'ERC en un comunicat, proposaran l'edil com a alcaldable, sense concretar la data del relleu, per ser «la persona idònia» i oferir «la capacitat i les qualitats adequades» per liderar el municipi. El grup municipal agraeix «la plena i absoluta dedicació a Joan Roig», que ha oficialitzat la seva renúncia a l'alcaldia. ERC Alcanar remarca que la sortida de Roig de la política, per iniciar una etapa de docent, «representa una manera diferent» de deixar les institucions «sense portes giratòries ni cobraments de favors» i com a resultat «d'una treballada i digna transició».
Marc Chavalera va ser una de les incorporacions de Roig en la candidatura de 2023. És graduat en Economia per la URV, màster en Anàlisi Econòmica i postgrau en Gestió, Control i Fiscalització Jurídica i Econòmica dels Ens Locals. ERC governa a Alcanar amb el PSC amb qui van pactar a finals de setembre, per recuperar la majoria absoluta que havien perdut els republicans amb la destitució d'una regidora del grup per presumptes irregularitats.