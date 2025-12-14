Política
L'alcalde d'Alcanar atribueix la seva renúncia al desgast per la gestió de cinc gotes fredes
Roig va ser nomenat professor interí en un institut de l'àrea metropolitana
L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha fet pública una carta oberta als veïns del municipi en què atribueix la seva decisió de renunciar al càrrec al desgast ocasionat per la gestió de cinc gotes fredes. En la missiva, assegura que «ja intuïa l'exigència del camí» quan va assumir l'alcaldia, però que «no podia imaginar» que el municipi s'enfrontaria cinc vegades a una dana.
«Les pluges torrencials, sostingudes en el temps, han generat una càrrega ingent de treball i responsabilitats més enllà dels límits de l'alcaldia. La gestió permanent de l'emergència ha deixat una empremta física i mental que, avui, ja no puc continuar assumint», diu la carta publicada aquest diumenge.
Roig, que té els graus en Fisioteràpia i Ciències Socials, va ser nomenat professor interí de secundària en un institut de l'àrea de Barcelona. També s'ha referit a aquest canvi professional i ha lamentat que no li permet dedicar a Alcanar el temps i disponibilitat que el municipi mereix. «L'alcaldia s'ha d'exercir amb plenes capacitats i dedicació. Quan això no és possible, cal fer un pas al costat. Per això, us comunico la decisió de deixar el càrrec d'alcalde amb l'objectiu de facilitar-ne el relleu», afegeix.
«Vénen temps decisoris. Alcanar necessita persones que liderin la institució amb tota la lucidesa i la capacitat per complir objectius. En aquest sentit, marxo tranquil i segur que l'equip de govern té l'experiència i el compromís necessaris per encarar aquesta etapa de transformació», continua el batlle, que ha considerat un «regal extraordinari» haver pogut encapçalar l'Ajuntament.