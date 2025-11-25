Viral
La tarragonina que ha brillat als Emmy pel seu documental sobre el cas Rubiales
La directora ha guanyat un International Emmy Award pel documental #SeAcabó: Diario de las campeonas
La directora Joanna Pardos, natural de La Ràpita, ha guanyat un International Emmy Award pel documental #SeAcabó: Diario de las campeonas, produït per Netflix i You First Originals. La producció s’ha imposat en la categoria de Millor Documental Esportiu a la gala celebrada a Nova York, on Pardos va compartir protagonisme amb l’actor Oriol Pla, també premiat pel seu paper a Yo, adicto.
El documental repassa, a través de les veus de Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Irene Paredes i Aitana Bonmatí, les conseqüències del petó no consentit de Luis Rubiales a Hermoso després de la final del Mundial de 2023. Per primera vegada, les jugadores narren com van viure aquell episodi que va marcar un punt d’inflexió al futbol femení espanyol.
Catalunya
La fira nadalenca a prop de Tarragona que torna aquest cap de setmana en format gegant: 350 estands
Daniel Cabezas Ramírez
En declaracions a El món a RAC1, Pardos ha confessat que no esperava emportar-se l’Emmy a casa. “Estic molt contenta, sobretot per les jugadores, que han fet un gran esforç en parlar per primera vegada del que van viure a la Federació”, va explicar. També ha revelat que Alexia Putellas va ser una de les primeres en felicitar-la després de conèixer-se la nominació, un gest que ha qualificat com a “molt bonic i significatiu”.
No era la primera vegada que la directora catalana tenia opcions de guanyar un guardó internacional, ja que el 2023 ja va ser finalista amb Alexia: Labor omnia vincit, un altre documental centrat en la capitana del FC Barcelona. Amb aquest nou reconeixement, Pardos consolida la seva posició com una de les veus més destacades del documental social i esportiu a Espanya.