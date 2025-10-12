Mobilitat
Tallada l'AP-7 entre Ulldecona i Freginals per inundacions a la calçada
Es desvia el trànsit en sentit sud a l'Aldea
L'autopista AP-7 està tallada al trànsit aquest diumenge a la tarda entre Ulldecona i Freginals (Montsià) per inundacions a la calçada.
El tall afecta els dos sentits de circulació i és conseqüència dels forts aiguats que han caigut en aquesta comarca, on s'ha enviat una alerta de Protecció Civil als mòbils de la ciutadania advertint-los de les precipitacions torrencials.
Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, s'està desviant obligatòriament la circulació per l'Aldea en sentit sud.
Els Bombers de la Generalitat han rebut 30 avisos entre les 17.30 i les 18.30 hores per incidències provocades per les pluges a les Terres de l'Ebre, de les quals 5 al Baix Ebre i 25 al Montsià.