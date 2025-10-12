Meteorologia
Protecció Civil envia una alerta als mòbils del Montsià per les pluges torrencials
S'hi preveuen fortes precipitacions durant les pròximes dues hores
Protecció Civil ha enviat aquest diumenge a la tarda una alerta als telèfons mòbils del Montsià demanant a la població que eviti fer desplaçaments arran de les fortes pluges que s'hi preveuen.
Es calcula que podrien caure precipitacions torrencials durant les pròximes dues hores i per això s'ha demanat a la ciutadania que no s'acosti a rius, rieres ni barrancs i que eviti la mobilitat.
En cas d'urgència, es recomana trucar al telèfon d'emergències 112.