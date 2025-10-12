Diari Més

Meteorologia

Protecció Civil envia una alerta als mòbils del Montsià per les pluges torrencials

S'hi preveuen fortes precipitacions durant les pròximes dues hores

Membres de Protecció Civil consultant les previsions al Centre d'Emergències de Catalunya

Membres de Protecció Civil consultant les previsions al Centre d'Emergències de Catalunya

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

Protecció Civil ha enviat aquest diumenge a la tarda una alerta als telèfons mòbils del Montsià demanant a la població que eviti fer desplaçaments arran de les fortes pluges que s'hi preveuen. 

Es calcula que podrien caure precipitacions torrencials durant les pròximes dues hores i per això s'ha demanat a la ciutadania que no s'acosti a rius, rieres ni barrancs i que eviti la mobilitat. 

En cas d'urgència, es recomana trucar al telèfon d'emergències 112.

tracking