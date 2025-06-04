Habitatge
El poble de Tarragona on pots comprar un pis de 80 metres quadrats per 80.000 euros
Aquest municipi no només destaca pels seus preus baixos, sinó també pel seu entorn natural privilegiat
En un moment en el qual l’accés a l’habitatge s’ha convertit en una preocupació central per a milers de famílies a Espanya, encara hi ha alguns racons del país on és possible adquirir un pis ampli a preus raonables.
A la demarcació de Tarragona, Amposta es posiciona com la localitat costanera més assequible, amb un preu mitjà de 1.012 euros per metre quadrat, segons dades del portal Idealista. Això significa que un habitatge de 80 metres quadrats podria adquirir-se per uns 80.000 euros, aproximadament, una xifra impensable en moltes altres zones.
Aquest contrast amb els elevats preus que es troben en altres àrees properes al mar converteix Amposta en una alternativa atractiva per a aquells que busquen viure a prop de la platja sense assumir una hipoteca desorbitada. A diferència de ciutats més turístiques com Cambrils, Salou o Torredembarra —on el metre quadrat supera els 2.000 euros—, Amposta conserva un mercat immobiliari més accessible i estable.
Ubicat al cor del delta de l’Ebre, Amposta no només destaca pels seus preus baixos, sinó també pel seu entorn natural privilegiat. Amb una població de més de 22.000 habitants i una extensió de més de 130 quilòmetres quadrats, el municipi acull la Platja dels Eucaliptus, una platja de gairebé cinc quilòmetres de longitud envoltada per arrossars i boscos d’eucaliptus.
En comparació amb altres localitats costaneres de Tarragona, Amposta continua liderant quant a habitatge econòmic. Municipis com Sant Jaume d’Enveja (1.027 €/m²) i Deltebre (1.188 €/m²) també ofereixen preus moderats, però se situen per sobre d’Amposta.
En l’altre extrem, Cambrils (2.467 €/m²), Salou (2.355 €/m²) i Tarragona capital (2.092 €/m²) mostren valors que dupliquen i, fins i tot, tripliquen els d’aquesta petita localitat del sud de la província. Així doncs, Amposta demostra que encara és possible trobar oportunitats a prop del mar, sense renunciar a qualitat de vida ni a entorns privilegiats.