La dona trobada sense vida a l'Ebre a Amposta a finals de març es va ofegar

Imatge del riu Ebre al seu pas per Amposta.ACN

Publicat per ACNRedacció Creat: Actualitzat:

La dona que va ser trobada sense vida al riu Ebre al pas del cabal per Amposta el 31 de març es va ofegar, segons la investigació duta a terme per l'Àrea de delictes contra les persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil. El cos va ser trobat prop del pont que creua la N-340, i el van recuperar els Bombers. No presentava signes de violència.

Ara la Guàrdia Civil considera que la dona podria haver caigut al riu de forma accidental. La víctima està plenament identificada. Tenia 39 anys i era veïna de Roquetes.

El 31 de març, cap tres quarts d'una del migdia, el 112 va rebre l'avís d'un ciutadà que alertava que a 700 metres del pont de l'Aldea hi havia un cos sense vida. Els Bombers el van recuperar i una primera exploració de la policia judicial de la Guàrdia Civil ja determinava que no hi havia indicis de criminalitat.