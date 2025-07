Troben el cadàver d'una dona al riu Ebre a Amposta

Imatge d'arxiu del riu Ebre al seu pas per Amposta.ACN

La Guàrdia Civil investiga la troballa del cadàver d'una dona al riu Ebre a l'alçada d'Amposta. El 112 ha rebut cap a les 12.45 hores una trucada d'avís d'un ciutadà que alertava que a 700 metres del pont de l'Aldea hi havia un cos sense vida. Els Bombers l'han recuperat i una primera exploració de la policia judicial de la Guàrdia Civil ha determinat que no hi havia indicis de criminalitat.

Segons fonts properes de la investigació, la dona tenia entre 25 i 35 anys, no tindria signes de violència, duia pijama, joies i altres complements, però no documentació. De moment no ha estat identificada i es creu que portava entre sis i dotze hores sense vida. Les diligències s'han traslladat al jutjat de guàrdia d'Amposta.