Dona positiu en drogues i alcohol el conductor de l'accident de Santa Bàrbara on va morir un nadó

El conductor del cotxe accidentat divendres a la nit a la T-350 a Santa Bàrbara (Montsià) arran del qual va morir el seu nadó de set mesos es troba en llibertat amb càrrecs després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra aquest diumenge al matí i posat poc després a disposició del jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta.

L'home, de 28 anys i que va resultar ferit menys greu en el sinistre, està sent investigat com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. En les proves d'alcoholèmia després del sinistre va donar 0,34 mil·ligrams per litres d'aire expirat a més de positiu en amfetamines i metamfetamines al drogotest. El jutge li ha retirat també el permís de conduir.

L'accident va tenir lloc quan passaven 20 minuts de les onze de la nit al punt quilomètric 1,1 de la carretera T-350. El cotxe, en el qual viatjava l'investigat i el seu fill de set mesos, va sortir de la via i va topar contra el mur d'un habitatge situat vora la carretera, segons van explicar testimonis a l'ACN. El nadó va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on es va acabar certificant la seva mort.