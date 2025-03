Publicat per ACNMarta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

Un menor ha mort en la sortida de via aquesta mitjanit al punt quilomètric 1,1 de la T-350 a Santa Bàrbara (Montsià). Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va sortir de la via i va xocar contra el mur d'una casa.

Com a conseqüència de l’accident, el passatger posterior, un nadó, va resultar ferit en estat crític i va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on posteriorment ha mort.

El conductor del turisme ha resultat ferit de poca gravetat i ha estat traslladat a l’Hospital d’Amposta. Amb aquesta, ja són 32 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l’any. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha tingut lloc a les 23:20 hores d'aquest divendres.

Els Bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets amb tres dotacions després de rebre l’avís automàtic del vehicle accidentat. Alla van donar suport al SEM en les tasques de reanimació, van oferir suport familiar i van netejar la calçada.

També van consultar amb arquitectes del GREC, que han valorat que l’estructura de l’habitatge tenia risc de col·lapse i han recomanat no habitar-la fins a la reparació dels desperfectes.

Interior de la casa on aquesta nit ha topat un vehicle després de sortir de la via T-350ACN