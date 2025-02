Un camió pateix una sortida de via a l'AP-7 a Freginals: el conductor surt il·lès

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge a la matinada, un camió ha patit una sortida de via a l'Ap-7 a l'altura de Freginals. Concretament, l'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 334 en sentit Tarragona.

L'avís s'ha rebut a les 01.26 hores de la matinada. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Mossos d'Esquadra.

Segons el Servei Català de Trànsit, el conductor ha sortit il·lès i, per tant, no ha necessitat ser traslladat a cap centre hospitalari per continuar el seu tractament. A més, el vehicle no ha bloquejat la via i l'accident no ha provocat cap tall de circulació.

Cap altre vehicle s'ha vist implicat en l'accident, i el conductor no ha quedat atrapat, podent sortir del camió pel seu propi peu sense haver de ser rescatat.

Aquest és el segon accident de trànsit a l'AP-7 de Tarragona aquesta setmana on un camió s'ha vist implicat. Desafortunadament, l'anterior, que va tenir lloc divendres entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla de Mar, va ocasionar la mort del seu conductor.

A més, el sinistre va obligar a tallar la via durant 14 hores en sentit sud, provocant les queixes de diversos conductors que es van veure atrapats a la carretera. La situació ha causat que el Servei Català de Trànsit anunciï la seva aposta per reforçar la informació sobre els accidents amb panells mòbils.