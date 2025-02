Trànsit reforçarà la informació amb panells mòbils en casos d'accident com el de l'AP-7

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit (SCT) aposta per reforçar la informació amb panells mòbils en cas d'accidents com el de l'AP-7 a l'Hospitalet de l'Infant, que ahir divendres va obligar a tallar la via durant 14 hores en sentit sud.

«Els panells mòbils d'informació se situaran en punts de decisió. Els conductors tindran la informació del sinistre i es podrà balancejar trànsit», ha explicat el director de l'SCT, Ramon Lamiel, en declaracions a Catalunya Ràdio.

Lamiel ha demanat disculpes als conductors atrapats, però ha recordat que es va alertar del tall «des de primera hora del matí» i ha lamentat que l'AP-7 només tingui dos carrils a la zona. «La via no té la capacitat i els tres carrils que hauria de tenir», ha recalcat el director de l'SCT.

«De de Salou a Ulldecona, l'AP-7 només té dos carrils. Vam muntar un carril addicional en sentit contrari per poder fer sortir els conductors atrapats. Això va deixar un únic carril en sentit nord i fins a 13 quilòmetres de retencions», ha recordat Lamiel, que ha insistit que es va tractar d'un accident amb tres camions implicats, un conductor mort i la pèrdua de càrrega d'un dels tràilers enmig de la calçada.

«Va costar molt extreure el cadàver del camioner, activar la comitiva judicial i intentar retirar els camions», ha enumerat el director de Trànsit, que igualment ha apuntat que es va haver d'esperar que s'analitzés la càrrega abans de procedir a apartar-la.

«Tot i enviar a la zona la grua ploma, la gòndola i diverses 'banyeres' es va intentar aixecar el camió però no es va poder. Es va haver de retirar la càrrega caixa per caixa», ha explicat Lamiel, que ha reiterat que la principal dificultat és que l'AP-7 només disposa de dos carrils per sentit en aquest tram.

«Això ho va complicar tot moltíssim. I no hi ha alternatives viàries viables a la zona», ha corroborat el director del Servei Català de Trànsit, que sí s'ha mostrat autocrític amb el fet de no haver pogut alertar amb antelació els conductors provinents de Barcelona i Tarragona.

«Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Des del minut u informàvem del tall de l'AP-7, però encara no arribem a tothom», ha reflexionat en veu alta alta Lamiel.