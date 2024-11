La millora de les estacions de bombeig de pluvials a Amposta evita inundacions a la zona esportiva

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La modificació de les estacions de bombeig de les aigües pluvials a Amposta s'ha posat a prova amb èxit durant el fort aiguat que ha afectat la capital del Montsià aquest dilluns a la nit. Arran de les inundacions pels ruixats del 6 i 7 de setembre, s'han fet obres per rebaixar les bombes un metre i mig i se n'ha incrementat la potència. Això ha evitat que la zona de les instal·lacions esportives i dels Xiribecs s'inundi, com era habitual.

L'alcalde Adam Tomàs ha reclamat a Ministeri i Govern que actuïn als punts crítics on s'inunda l'N-340 i la C-12, afectant el nucli urbà. Tomàs ha agraït a la Generalitat que inclogui la ciutat en la declaració de zona catastròfica perquè els danys en camins superaran el milió d'euros de despesa.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha reconegut que després dels aiguats del mes de setembre, i les habituals inundacions a la zona residencial dels Xiribecs o les instal·lacions esportives, es va iniciar una obra «d'extrema urgència» per modificar l'estació de bombeig, a tocar del canal de reg. La infraestructura «no estava ben dimensionada» i es va fer una modificació, en tres setmanes, que amb els aiguats dels últims dies s'ha comprovat del tot eficient.

L'obra ha costat uns 14.000 euros, a més dels treballs d'operaris de la brigada municipal. Les bombes s'han rebaixat un metre i mig perquè comencin a evacuar aigua abans que els pavellons i els equipaments municipals s'inundin, com passava fins ara. També s'ha incrementat la potència fins al punt que han pogut desembassar 95.000 litres d'aigua per minut, com van fer en algun moment aquest dilluns a la nit. A Amposta els darrers tres dies s'han acumulat 88 litres per metre quadrat i els ruixats més forts es van produir dilluns a la nit, quan semblava que l'alerta per la DANA ja havia acabat.

Pla de pluvials

L'Ajuntament d'Amposta ha executat un 66% del pla de millora de pluvials («en metres lineals») que va començar a desplegar el 2018. Totes les actuacions previstes tenen un cost de 12 milions d'euros. Fa dos anys es va actuar a tots els pluvials del carrer Sebastià Juan Arbó, on la pluja d'aquest dilluns ha provocat alguns desperfectes que els operaris ja reparaven aquest dimarts al matí. També es va derivar part de les aigües pluvials a la Séquia Mare i la resta als desguassos de les bombes pròximes al canal.

Actualment, s'està treballant al nucli urbà, per exemple amb el col·lector de pluvials del carrer Buenos Aires, que recollirà tota l'aigua que baixa de la zona antiga de la ciutat, dels barris de Quintanes o el Grau, i que s'abocarà al barranc de Simó.

Adaptació al canvi climàtic

L'alcalde Adam Tomàs ha assenyalat que totes aquestes obres «sovint» no es consideren prioritàries per part de la ciutadania i reben crítiques perquè «passen per davant d'altres coses». «El que està passant, la forma de ploure, està donant credibilitat que aquestes actuacions són necessàries i les vull fer valer perquè estem construint l'Amposta del futur, amb una adaptació al canvi climàtic», ha reivindicat el batlle.

Tomàs ha aprofitat per agrair la resposta de tots els serveis d'emergències i treballadors municipals, i també la responsabilitat demostrada pels ciutadans durant el pas de la DANA a les Terres de l'Ebre. «Segurament, el que ha passat a València ens ha situat en un mapa mental que ens ha fet prendre a tots consciència que això no era una situació menor», ha dit.

Millores a les carreteres i reparació de camins

Tomàs ha aprofitat per reclamar les millores dels pluvials que el govern espanyol i català tenen pendent d'executar en dos punts crítics de les principals carreteres de la ciutat, que s'inunden «constantment», en cada aiguat. La primera és el barranc de Núvols a l'altura de l'N-340. L'alcalde d'Amposta ha dit que fa deu anys que reclamen al Ministeri de Foment, «per activa i per passiva» una modificació del pas del barranc per sota de la carretera. «Em consta que ara s'ho estan plantejant», ha avançat. «Lamentem que hagi hagut de passar tot el que ha passat perquè sigui així, però és un punt clau que afecta Amposta i tota la gent que hi circula», ha insistit.

L'altra petició és per a la Generalitat, perquè executi nous desguassos de la C-12 i eviti que l'aigua desemboqui cap al nucli urbà d'Amposta, inundant part de Valletes i la zona esportiva. Així i tot, Adam Tomàs ha agraït al president de la Generalitat, Salvador Illa, i a la consellera d'Interior, Núria Parlon, la preocupació i l'interès que han tingut sobre els efectes de la DANA a la capital del Montsià.

Tomàs ha agraït que s'inclogui la capital del Montsià en el decret de declaració de zona afectada greument per una emergència de Protecció Civil (abans declaració de zona catastròfica). D'aquesta manera, el consistori podrà rebre ajuts per als nombrosos camins malmesos per les últimes pluges, la reparació dels quals pot tenir un cost que pot superar el milió d'euros.