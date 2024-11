Pluges intenses neguen carrers a Amposta i deixen registres d'uns 20 litres en mitja hora

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un pluja de força intensitat ha deixat carrers negats a Amposta aquest dilluns a la nit amb registres superiors als 20 litres en mitja hora. Les xarxes socials han recollit vídeos de la precipitació a la capital del Montsia, on també apareixen barrancs com el de Favaret desbordats per l’aigua.

Protecció Civil ha desactivat la fase d’alerta del pla Inuncat aquest vespre, però ha deixat activada la prealerta precisament per la previsió de precipitacions intenses a les Terres de l’Ebre durant la nit. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat d’un xàfec estàtic que amb un desenvolupament vertical d’uns 9 quilòmetres pot presentar intensitat moderada.

Els Bombers de la Generalitat van rebre una desena d'avisos de les poblacions d'Amposta i la Ràpita per les fortes pluges. Moltes de les trucades eren per alertar que un dels barrancs de la zona baixava amb força.