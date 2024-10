Els veïns d'Amposta pagaran un 12,5% més pel rebut de les escombraries l'any vinent

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La ciutadania d'Amposta tornarà a veure incrementat l'any vinent el rebut de la brossa, aquest cop amb un 12,5%, segons preveuen les ordenances fiscals que s'han de debatre i aprovar en un ple extraordinari el pròxim divendres. Després d'aprovar un increment del 36% per aquest 2024, el govern municipal d'ERC considera que amb la nova pujada l'aportació dels contribuents cobrirà la totalitat del cost del servei, tal i com exigeix la normativa estatal a partir de l'any 2026. Segons ha explicat l'alcalde de la ciutat, Adam Tomàs, la pràctica totalitat de la resta d'impostos i taxes quedaran congelats l'exercici vinent.

Tomàs ha recordat que, d'acord amb la llei estatal 7/2022 de residus, els consistoris estan obligats a «repercutir el 100% del cost de la recollida de la brossa a la ciutadania». Segons ha apuntat, l'any passat ja es va preveure una important pujada per enguany en la línia de poder donar parcialment compliment a la llei. El nou increment del 12,5%, segons ha assegurat era «obligatori» però «molt menor» per aconseguir equiparar costos i aportacions fiscals.

Ha explicat també que aquesta pujada s'ha vist especialment reforçada per l'increment de costos que trasllada el Copate -organisme encarregat de la gestió- davant l'esgotament de l'actual fase de l'abocador comarcal de Mas de Barberans i la necessitat de traslladar-los per carretera fins a l'abocador de Tivissa (Ribera d'Ebre).

En l'àmbit de la taxa de recollida d'escombraries, el consistori també ha pres la decisió de retirar les bonificacions per a famílies monoparentals, que fins ara s'equiparaven a les nombroses i aconseguien una rebaixa del 50%, també en sintonia amb la «jurisprudència» actual però dins d'un debat que «que no està tancat» a l'Estat.

A priori, aquest serà l'únic capítol de les ordenances fiscals que registrarà una pujada. Segons Tomàs, la resta quedaran congelades. Amb tot, ha avançat que s'eliminarà la bonificació de l'impost per a vehicles en el cas de la categoria d'històrics, per aquells que tenien més de 25 anys d'antiguitat. Una mesura, ha adduït, que s'havia convertit en la «porta d'entrada» per fer circular vehicles vells com a utilitaris sense pagar l'impost. A partir d'ara, seran bonificats els de més de 30 anys i que s'acullin a la categoria de vehicles històrics que regula un nou decret estatal.

Per últim, l'ordenança preveu introduir una taxa «simbòlica» de 20 euros en concepte de drets d'examen -que tindrà bonificacions del 50% per a persones a l'atur i famílies nombroses-. Segons Tomàs, els processos d'estabilització a les administracions i creació de llocs de treball obliga a preparar i mobilitzar personal per atendre desenes de peticions d'examen i molts dels aspirants no s'acaben presentant. «Ens trobem que s'inscriuen 60 persones per fer les proves i se'n presenten set», ha apuntat.

Modificació pressupostària de 734.000 euros

En el mateix ple de divendres està previst també que l'equip de govern sotmeti a votació una modificació pressupostària per valor de 734.000 euros. L'alcalde ha explicat que l'operació és fruit, principalment, de l'alliberament de 204.000 euros de romanent de tresoreria que es va utilitzar per avançar el finançament d'obres que, finalment, havien de rebre subvenció. També d'uns 100.000 euros de partides de gestió de personal.

«Principalment incrementarem partides que a principis d'any que ja sabíem que no hi arribaríem», ha indicat. És el cas de 120.000 a fires, 60.000 euros a cultura, 20.000 a turisme, 60.000 euros a vies públiques o 30.000 a conservació d'aigües i pluvial, així com 30.000 euros a atenció domiciliària. Els recursos, a més, serviran per avançar 200.000 euros per reparar el parquet del pavelló esportiu danyat pels aiguats, abans de conèixer la quantitat que aportarà l'assegurança.

Per últim, ha detallat, s'aportaran 100.000 euros per cobrir els interessos de l'acord que tanca el procés judicial contra l'Ajuntament per part d'una empresa holandesa per una requalificació urbanística a equipaments d'uns terrenys de 4.000 metres quadrats a la urbanització d'Eucaliptus. El consistori ha tancat un acord per pagar un milió d'euros a la societat denunciant -que no va rebre cap compensació en forma de terrenys o diners- arran d'una sentència de 2010. Finalment, 300.000 seran a càrrec de l'Ajuntament i els 700.000 restants, d'acord amb la normativa vigent, a càrrec dels propietaris.