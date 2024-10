Els municipis de Tarragona augmenten la taxa de la brossa per ajustar-se a la normativa europea

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

La llei estatal 7/2022 de residus i sols contaminats aborda diferents aspectes de reducció i prevenció de residus contaminants seguint el compliment de les directrius europees en aquest àmbit. Una de les claus del text legal és el seu caràcter unificador de mesures fiscals a tot l’Estat.

D’aquesta manera, la llei obliga els municipis a reflectir el cost real de la recollida, transport i tancament dels residus i assumir la seva despesa únicament amb la recaptació de la taxa –sense generar sobrecostos– abans d’abril de 2025.

És per aquest motiu que molts municipis del Camp de Tarragona s’han vist obligats a augmentar les seves ordenances fiscals per l’any vinent en el qual a la recollida de residus es refereix. Un dels primers municipis a adoptar aquesta mesura va ser Vila-seca, qui va aprovar al ple municipal del 30 de setembre una pujada de 125 a 150 euros, és a dir, un 20%. Des del consistori asseguren haver pogut «minimitzar l’impacte de l’augment gràcies a l’increment implementat a empreses, hotels i grans superfícies durant el 2023».

El mateix percentatge va ser aprovat el 25 de setembre a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en la taxa fixa domèstica. Aquest consistori també ha aplicat una quota variable que es redueix per l’ús de la recollida selectiva identificada. La taxa comercial del municipi es veurà augmentada entre el 25% i el 70% en funció de la seva tipologia. En volums similars es mou Cambrils, qui portarà al plenari del pròxim 21 d’octubre una pujada del 23%.

Mont-roig del Camp, per la seva part, va portar les ordenances fiscals al plenari d’ahir, aprovant amb la majoria del govern un augment del 25% a la quota fixa d’aquells veïns que no es poden identificar. Els habitants que pertanyen a zones del municipi on estan implementats els sistemes de recollida porta a porta o de contenidors soterranis identificats veuran un creixement del 23% en la seva factura.

A més, el municipi ha creat un impost que grava un 15% més als habitatges d’ús turístic. Una altra novetat implementada pel consistori mont-rogenc són bonificacions en aquesta ordenança d’un 50% a la part fixa per les famílies dins els paràmetres d’emergència social i a les empreses que col·laborin amb entitats socials.

Valls també ha recolzat la nova regulació en les bonificacions, ja que l’import anual dels diferents trams passarà a ubicar-se entre els 64 i els 129 euros a estar entre els 60 i els 152 euros. D’aquesta manera, la taxa dels habitants que acreditin recollida selectiva, ús de la deixalleria i autocompostatge es veurà lleugerament reduïda. Per contra, els usuaris que no realitzin cap d’aquestes tres activitats veuran una pujada del 17% en l’import anual. Des de l’Ajuntament vallenc afirmen que «aquesta mesura és una aposta per les bonificacions aplicades des de 2020, les quals han permès una reducció de l’11,7% de la fracció resta».

El Vendrell també ha apostat per un import variable en funció dels metres quadrats de l’habitatge. Així, segons la normativa aprovada al ple extraordinari d’ahir, els pisos de menys de 100 metres quadrats veuran reduït el seu import. Per contra, els que superin aquesta superfície veuran un augment de l’import entre el 17% i el 82%. D’aquesta manera, el municipi passa de tenir una quota única de 163,28 euros per habitatge a una que varia entre els 140,21 i els 305,91 euros per als habitatges de més de 600 m².

L’increment més gran aprovat al Camp de Tarragona durant aquest 2024 és el de la Canonja, situat en un 175%, passant d’un import de 68 o 91 a euros a un de 187 o 250 euros. Des del consistori expliquen que, fins ara, assumien el 64% dels costos, motiu d’un increment tan significatiu. Per a minorar l’impacte econòmic, l’Ajuntament baixarà l’IBI un 23% durant el 2025.

Per contra, el municipi que realitzarà una baixada menor és el de Reus, amb un 1,8%. A més, els reusencs que realitzin més de 12 aportacions a la deixalleria municipals tindran accés a una nova bonificació del 20%. D’aquesta manera, el regidor responsable assegura que la tarifa pot arribar a ser reduïda amb les bonificacions. Finalment, Altafulla planteja una pujada d’entre el 5% i el 6% que portarà a un ple extraordinari el 30 d’octubre després d’un període d’exposició pública amb els diferents grups municipals.

Increments de la taxa de recollida de residus per municipis

Increments de la taxa de recollida de residus a Tarragona, Constantí, l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp.

Increments de la taxa de recollida de residus a Vila-seca, La Canonja, Valls i Altafulla.

Increments de la taxa de recollida de residus a Reus, El Vendrell i Cambrils.