Detinguts a Bèlgica i a Alemanya els presumptes autors de la mort d'un home a les Cases d'Alcanar

Els Mossos d’Esquadra de la DIC de les Terres de l’Ebre han conclòs la investigació per l’homicidi a la localitat de les Cases d’Alcanar, el dia 11 de juliol de 2024 amb les detencions a Bèlgica i França d’un home i una dona de 30 i 34 anys, respectivament, a qui se’ls atribueix l’autoria de la mort violenta d’un home de 77 anys.

Al voltant de les 17:30 hores del dia 11, la policia local del municipi, a través dels canals de coordinació habituals, va informar els Mossos d'Esquadra per tal d'adreçar-se a un domicili on hi havia un home mort. Fetes les primeres gestions, es va confirmar l’existència d’indicis de criminalitat, i la DIC de les Terres de l’Ebre va assumir la investigació. El cadàver va ser traslladat a la seu de l'IMELEC de Tortosa on l’endemà se li va practicar l’autòpsia.

A partir d’aquest punt, els investigadors de la DIC van seguir una línia encaminada a què els presumptes autors haurien fugit de Catalunya en direcció a diferents punts d’Europa, i els van aconseguir ubicar l’home a la localitat de Lieja (Bèlgica), i la dona a la ciutat de Köln (Alemanya).

La coordinació entre els Mossos d’Esquadra, la Gendarmerie i la Police Nationale francesa, per ser el lloc de trànsit dels investigats, i amb les policies d’Alemanya i Bèlgica, va ser clau per detenir els presumptes autors materials de la mort violenta els autors van ser detinguts, als quals els constava una Ordre Europea de Detenció emesa pel Jutjat d’Instrucció 1 d’Amposta.

Ambdós detinguts han estat extradits a Catalunya i ja han passat a disposició del Jutjat d’Instrucció 1 d’Amposta.