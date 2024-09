La Plataforma Carretera de la Vergonya anuncia una marxa lenta per denunciar les «promeses incomplertes»

Imatge de la carretera entre la Ràpita i Poblenou del Delta, on hi ha molts accidents.ACN

La Plataforma Carretera de la Vergonya ha anunciat una marxa lenta aquest dissabte per denunciar que continuen les «promeses incomplertes» al voltant de les obres de millora de la via T-2021 entre la Ràpita i Poblenou del Delta.

L'entitat ha pres la decisió després que la Diputació de Tarragona els hagi informat que l'informe ambiental emès per Acció Climàtica a principis de maig els obliga a fer modificacions al projecte per fer-lo compatible amb la continuïtat del camí de guarda. El portaveu de l'entitat, Josep Juan, no entén per què s'han d'ajuntar els dos projectes i li preocupa que «s'estiguin creant situacions per endarrerir les obres i acabar no fent-les». La Diputació manté que els canvis no frenaran l'inici de les obres pel 2025.

«Els precedents no ens porten a ser optimistes», ha dit Juan, qui ha recordat que fa vint anys que reclamen millores a la via i que fa cinc que va començar el projecte, el qual «encara no ha acabat». Des de llavors, i segons ha denunciat Juan, els endarreriments i les «promeses incomplertes» han estat una constant. De fet, a principis de maig, Acció Climàtica aprovava l'informe d'impacte ambiental de la coneguda com a carretera de la vergonya, després d'una tramitació que s'havia allargat gairebé quinze mesos.

En aquell moment, la plataforma va demanar a la Diputació de Tarragona quins serien els pròxims passos a seguir. Tres mesos després, l'administració els ha respost la petició i els ha informat que en l'informe ambiental, la Generalitat els obliga a fer modificacions al projecte, concretament, al tram entre el PK 0+750 i el PK 1+485, «per fer-lo compatible amb la continuïtat del camí de guarda sense afectar una àrea protegida».

«Això també farà necessari impulsar un conveni amb la Generalitat per tal d'incloure al projecte de la Diputació, l'execució d'un tram del camí de guarda que havia d'executar la Generalitat amb el Projecte Constructiu de la guarda Alfacs (Projecte de camí d'interpretació de la badia dels Alfacs) i que ha de finançar la Generalitat», s'afegeix al document al qual ha tingut accés l'ACN.

A partir d'aquí, i un cop incorporades les modificacions, s'iniciarà la tramitació del projecte amb la seva aprovació inicial, segons marquen des de l'ens supramunicipal. Tot i això, des de la Plataforma Carretera de la Vergonya no entenen per què s'han d'aglutinar ara aquests dos projectes i denuncien que aquests canvis puguin provocar un nou endarreriment en l'obra. Una situació que desmenteixen des de la Diputació de Tarragona que han assegurat que la previsió és que les obres s'iniciïn el 2025, tal com estava previst.

En qualsevol cas, des de la plataforma han convocat una marxa lenta aquest dissabte a quarts de deu del matí des de Poblenou del Delta fins a arribar a un dels trams més estrets de la via. «Volem denunciar els endarreriments continus que hem tingut els darrers anys i les promeses incomplertes, així com recordar que la carretera continua sent molt perillosa, on es produeixen accidents mortals», ha subratllat Juan.