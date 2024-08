El sistema per reduir les males olors de la planta de biometà de la Galera estarà operatiu en breu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La planta de biometà de la Galera ha implementat un sistema per reduir les males olors basat en la inoculació de bactèries en el procés final de producció d'aquest gas. L'empresa Biometagàs La Galera apunta que el mecanisme, en marxa des de fa deu dies, estarà plenament operatiu en dos o tres mesos, si bé els efectes ja es noten.

«Ens han garantit que l'eficàcia serà del 100% respecte al tipus d'olors que es generaven», ha afirmat el gerent de la companyia, David Arévalo. Alhora, ha insistit que els valors de concentració d'olors estan per sota de la normativa, si bé han apostat per aquesta eina per evitar molèsties a poblacions veïnes. El projecte, únic en aquest tipus d'infraestructures, ha tingut una inversió de 150.000 euros.

El mecanisme per reduir les males olors derivades de la producció de biometà es va posar en marxa dilluns passat, i deu dies més tard, l'empresa Biometagàs La Galera afirma que «des del primer dia es van notar millores». El sistema, que funciona de forma ininterrompuda els set dies de la setmana, fa un ús de bactèries per eliminar les pudors generades durant el procés de creació de biometà. Es tracta d'una planta de neteja que s'ha implementat per primera vegada en una infraestructura d'aquestes característiques, tal com ha apuntat a l'ACN el gerent de la companyia, David Arévalo.

La companyia apunta que des del moment en què va injectar el gas a la xarxa, van detectar que hi havia unes olors que generaven incomoditats a l'entorn i amb la voluntat de reduir aquestes molèsties, van encarregar un estudi per analitzar els nivells d'olors al perímetre de la planta i localitats veïnes en 400 punts.

L'anàlisi va determinar que la planta compleix els valors indicats a la normativa i que es troba per sota. No obstant això, l'empresa ha optat per invertir 150.000 euros en la implementació d'aquesta planta de neteja. La previsió és que en un període màxim de tres mesos, les males olors hagin marxat per complet. «Tinguem en compte que aquestes instal·lacions tracten matèria orgànica i com és comprensible, en moments puntuals, poden generar certes olors», ha recordat Arévalo.

Comunicació directa amb ajuntaments i entitats

En aquest context, l'empresa afirma que ha estès la mà als ajuntaments de la zona en les últimes setmanes, coincidint amb la celebració de festes majors, per tenir comunicació directa en cas de tenir algun episodi puntual de males olors. També obre la porta a associacions veïnals, amb qui afirmen tenir «comunicació diària».

