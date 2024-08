El motorista mort a l'AP-7 a Amposta tenia 64 anys i era veí d’Alcanar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit ha informat que la víctima de l'accident mortal d'ahir a l’AP-7 a Amposta, T.S., tenia 64 anys i era veí d’Alcanar. El sinsistre es va produir a les 17.06 hores al punt quilomètric 325 a l'autopista AP-7.

Per causes que encara s’estan investigant, es va produir una sortida de via d’una motocicleta. A causa de l’accident, va morir el conductor.

En el sinistre hi van treballar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 83 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 30 de les quals motoristes (dades provisionals).

