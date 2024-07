La Generalitat inverteix gairebé 1,5 MEUR al port de la Ràpita

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Ports de la Generalitat ha invertit 1.486.000 euros en una nova base nàutica a la Ràpita i en millorar la plaça del Garbí al port. Dues obres serviran per fomentar la nàutica de base i el turisme nàutic.

L’edifici de la base nàutica, en funcionament des de principis de juliol, ha rebut durant aquestes setmanes més de 500 nens i nenes, alguns dels quals amb diversitat funcional, que han gaudit amb els casals de mar, batejos de mar, activitats aquàtiques i cursets d’iniciació a la vela per fomentar la nàutica de base. L’objectiu de la base nàutica és ser un centre de referència que potenciï l’activitat nàutica a la badia dels Alfacs, atregui turisme nàutic en temporada baixa i promogui les Terres de l’Ebre i Catalunya arreu del món.

L’estructura de l’edifici està formada per una planta baixa i una planta pis. La planta baixa té dues zones: un espai cobert per a oficines, els vestidors, els serveis i un porxo, així com un espai descobert per emmagatzemar els caiacs, les taules de surf, les armilles nàutiques i les embarcacions de vela lleugera, entre d'altres. La planta pis acull una sala d’actes, aules i zones de servei. A més, s’han instal·lat 108 plaques solars per fer un edifici autosuficient energèticament. Les obres executades per Ports de la Generalitat han suposat una inversió d’1.100.000 euros.

L’empresa pública Ports de la Generalitat va treure a concurs l’explotació i la gestió de la Base nàutica. Es van presentar dues empreses. El concurs l’ha guanyat la UTE Base Nàutica de la Ràpita, formada per les empreses Nauticologic, SL i Mesmar Charter, SL que gestionaran l’edifici i els espais adjacents durant un termini de 15 anys.

Impuls a la plaça del Garbí

Ports de la Generalitat finalitzarà aquesta setmana la reforma de la plaça del Garbí amb l’objectiu de posar en valor un espai turístic, esportiu, de passeig, d’oci i de restauració molt representatiu de la població. L’actuació ha suposat una inversió de 386.000 euros.

El projecte dut a terme ha suposat una intervenció en la plaça elevada existent i el seu entorn com en els accessos de tota l’estructura. S’han creat zones climàtiques d’estada per a la ciutadania en època estival. S’ha col·locat una pèrgola i l’espai s’ha equipat amb mobiliari urbà i baranes per a la seguretat dels usuaris de la plaça del Garbí.

Les obres han comprès la reparació dels elements estructurals, afectats per l’ambient marí de la zona, per garantir la integritat de la mateixa i la seguretat dels usuaris. Així mateix, s’ha millorat el terra amb una tipologia de paviment continu que permet la pràctica d’activitats rodades amb patins, bicicletes i patinets, entre d'altres.

L’actuació s’ha complementat amb la millora de les façanes de la infraestructura i els accessos amb la part baixa d’aquesta. També s’ha millorat l’enllumenat públic amb lluminàries tipus LED.

