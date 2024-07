Demanen una multa per al regidor de Tortosa jutjat per la presumpta agressió al Renaixement

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Vist per a sentència el judici ràpid celebrat al jutjat d'instrucció número 4 de Tortosa per la presumpta agressió del regidor de Tortosa, Domingo Tomàs, a un dels membres d'un grup de teatre que havien d'actuar en la festa final del Renaixement.

L'acusació ha demanat per a Tomàs una pena de multa de dos mesos, a raó de 10 euros per dia (600 euros). En canvi, tant la Fiscal com l'advocat de la defensa han demanat l'absolució de l'edil, negant els fets i també al·legant falta de dolo i intencionalitat. El lletrat de Tomàs ha assegurat que s'ha tractat d'uns fets buscats per fer-li «un judici polític». Domingo ha contestat a les preguntes del seu advocat i del Ministeri Fiscal, però s'ha negat a contestar a l'advocat de l'acusació.

Et pot interessar