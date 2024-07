Descobreixen una plataforma amb funcions socials i religioses al jaciment l'Antic d'Amposta

La cinquena excavació al jaciment protohistòric de l'Antic d'Amposta s'ha acabat aquest divendres amb noves i rellevants descobertes. La primera és una gran plataforma empedrada a la part més alta del recinte, una terrassa situada a 170 metres sobre el nivell del mar, construïda a la primera edat del ferro (segles VII-VI abans de l'era actual).

Els investigadors creuen que va funcionar a la segona edat del ferro i en època ibera com a espai social o ritual. Com ha detallat Samuel Sardà, codirector de la campanya d'excavació, també s'han dedicat molts esforços en excavar part de les fortificacions que es van resseguir l'any passat per tenir dades i detalls de com era la muralla i quins elements de parament murari tenia.

Et pot interessar