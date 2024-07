L'Ajuntament d'Amposta descarta assumir directament la neteja viària i allargarà el contracte amb Urbaser

El govern municipal d'Amposta portarà al pròxim ple la continuïtat temporal de l’empresa Urbaser com a responsable de la neteja viària mentre s’acaben de redactar els nous plecs tècnics del contracte. Segons un comunicat, l'acord incorporarà «modificacions substancials en la contractació per reforçar la prestació de serveis».

Així doncs, queda descartat que l'empresa de serveis municipals Amsermu presti el servei. Segons l'alcalde, Adam Tomàs, «les diferents normatives de contractació pública, de personal o les limitacions que incorporen els pressupostos generals de l’Estat per a les administracions locals fan que en aquests moments encara no es disposi de l’estructura necessària per assumir la neteja des de l’empresa pública».

Un cop aprovat pel ple, l'acord amb Urbaser tindrà una durada màxima de nou mesos o fins que es faci efectiva la nova adjudicació. Segons Tomàs, el servei de neteja derivat de la nova licitació «donarà resposta a la situació actual, disposant d’uns estàndards de neteja que responguin millor a les necessitats de la ciutat, amb més efectius al carrer i menys maquinària».

A més, ha assegurat, ha de permetre que les zones de fora del nucli urbà disposin de cobertura de neteja, així com sancions més dures si s’incompleix el contracte. «Reconeixem que el model de neteja que vam plantejar el 2018 no ha donat la resposta esperada, per tant, ara tenim l’oportunitat de millorar a partir de l’experiència», ha tancat.

L’empresa Urbaser ha estat responsable de la neteja viària de la ciutat des de finals del 2018, durant el qual ha estat objecte de diverses sancions per part del consistori davant les deficiències en el servei i incompliments.

