Buiden de peixos el pantà d'Ulldecona per evitar una mortalitat massiva i garantir la qualitat de l'aigua

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha començat a buidar de peixos l'embassament d'Ulldecona, al riu Sénia, per evitar que una mortalitat massiva i garantir la qualitat de l'aigua. En aquests moments, el pantà emmagatzema només 0,13 hectòmetres d'aigua, poc més d'un 1% de la seva capacitat total.

Això ha provocat, segons l'organisme de conca, un «preocupant descens dels nivells d'oxigen» davant del qual s'ha optat per extreure els peixos de l'aigua. Els treballs van començar aquest dimarts i s'alternen amb la mateixa operació que s'efectua al pantà de Beniarrés. Així, està previst que la setmana vinent es faci una batimetria per cartografiar el vas de l'embassament del riu Sénia.

«És la primera vegada que efectuem una actuació d'aquestes característiques i és difícil saber quan acabarem. El rendiment de pesca varia segons el dia i també es dedica molt de temps a la selecció de les espècies que volem retirar», han apuntat fonts de la Comissaria d'Aigües de l'organisme en un comunicat.

Sobre el terreny, es despleguen diferents tècniques. Sobre la làmina d'aigua s'han instal·lat diversos tresmalls fixes que són revisats i buidats cada dia, mentre que en altres punts de l'embassament s'efectua pesca d'arrossegament, que permet obtenir un major rendiment i amb un accés directes de de les ribes.

Les operacions s'efectuen en coordinació amb la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori de la Generalitat Valenciana, l'administració competent en matèria de fauna, i amb una «comunicació constant» amb els ajuntaments de la zona d'influència del pantà. També s'ha informat les entitats ecologistes.

La intenció és evitar una mortalitat generalitzada de peixos per anòxia prioritzant la supervivència de les espècies piscícoles autòctones. «L'objectiu és retirar la major quantitat de peixos possible, només així podrem guanyar seguretat pel que fa a qualitat ambiental perquè, a més, les previsions no són bones i tot apunta a que seguirem perdent aigua als embassaments», apunten les mateixes fonts. Els exemplars retirats es gestionaran «segons el que estableix la llei vigent», afegeixen.

Els treballs prenen com a base els seguiments de biomassa piscícola que la Confederació ha efectuat els últims anys als embassaments amb ecosondejos amb sondes multiflux, que ha ajudat a conèixer la biomassa disponible i la distribució per espècies. Els resultats dels últims sondejos per conèixer els nivells d'oxigen, precisament, han conduït a aquesta decisió, que la proliferació d'algues i excés de nutrients podrien agreujar i accelerar.

«Havíem d'actuar a temps, abans que comencessin a aparèixer peixos morts que poguessin produir problemes en la qualitat de l'embassament per putrefacció de la matèria orgànica. Si haguéssim arribat a aquesta situació, la solució hauria estat molt més complicada i, fins i tot, prolongada en el temps», han tancat.

