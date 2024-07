Les obres per connectar el pantà dels Guiamets amb l'Ebre estaran enllestides el maig de 2025

Les obres per connectar el pantà dels Guiaments (Priorat) amb el riu Ebre estaran enllestides el maig de l'any 2025. Així, ho ha afirmat el secretari d'Estat de Medi Ambient del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Hugo Morán, durant la seva visita aquest dijous a l'embassament.

La previsió inicial és que el projecte tingui un cost d'uns 9 milions d'euros i s'ha adjudicat de forma directa a Tragsa. «Això ens permet guanyar temps», ha assegurat Morán davant la situació de sequera que pateix el territori.

Fa dos anys que la comunitat de regants del Baix Priorat no pot regar i preveuen que enguany les pèrdues econòmiques seran similars a les xifres de l'any passat, quantificades en 29 milions d'euros.

El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, ha explicat que van decidir declarar l'obra d'urgència per reduir el temps de tramitació del projecte perquè per la via ordinària suposarien almenys uns quatre o cinc mesos. «No reunia les condicions per declarar-les per la via d'emergència, però tampoc ens podíem permetre una licitació ordinària si volíem arribar a una data raonable el pròxim any i evitar-ne que es generi un efecte negatiu afegit en el conjunt de les plantacions», ha indicat Morán.

Per això, ha dit que s'han adjudicat els treballs de forma directa a l'empresa Tragsa. «Ens permet guanya temps, és un mecanisme que hi és per utilitzar-lo quan es donen aquestes situacions excepcionals», ha afegit. Pel que fa als terminis d'execució, el secretari d'Estat de Medi Ambient ha detallat que els regants preveuen tenir la disponibilitat dels terrenys a partir del setembre. Així, apunta que l'actuació es podrà encarregar a partir de l'octubre.

«Hi ha un element molt rellevant, és una obra, que en termes d'enginyeria, és relativament senzilla, per la qual cosa, l'exigència més gran és tenir disponibles els materials, que són els tubs, els quals s'han d'encarregar a fàbrica», ha subratllat. La previsió és que les obres de connexió del pantà amb el riu Ebre estiguin acabades el maig de 2025.

El president de la Comunitat de Regants del Baix Priorat, Miquel Escoda, ha celebrat la reunió mantinguda aquest dijous amb el secretari i també que se n'hagi concretat el calendari. «Es tracta d'una reunió complementària a la feta a Madrid, estem molt satisfets», ha valorat Escoda. Amb tot, ha recordat que fa dos anys que no poden regar els camps de vinya, cirerers, ametllers i oliveres per la situació de sequera.

L'any passat, les pèrdues de facturació de la collita de tots aquests conreus es van xifrar en 29 milions d'euros. «Enguany, encara no ho hem quantificat, però creiem que les pèrdues seran com les de l'any anterior, a més, amb la possibilitat que es perdin explotacions, tornar a fer plantacions serà bastant costós i podria ser superior a la xifra que vam quantificar l'any anterior», ha lamentat. L'embassament dels Guiaments abasteix unes 2.000 hectàrees que estan en perill per la sequera i de les quals en depenen 600 famílies.

Segellament del pantà

Les obres per segellar les fissures del pantà dels Guiamets continuen en marxa d'ençà que es van iniciar abans del Nadal passat. L'actuació compta amb 1,5 milions d'euros – concedida pel Ministeri per a la Transició Ecològica- i no hi ha data de finalització perquè dependrà de la localització de noves fuites. «Hi ha un avantatge, el pantà està disponible per treballar, la superfície on s'ha d'actuar és prou àmplia per fer els treballs de segellament ja identificats i veure si se n'identifiquen altres, si apareixen nous punts s'incorporarà una nova partida pressupostària», ha assegurat Morán.

Els treballs continuaran als dos vessants de l'embassament. Segons dades de la comunitat de regants, el pantà perd 2,5 hm3 cada any i ells en necessiten 1 hm3 anuals.

