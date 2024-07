La inestabilitat del terreny prolonga la reparació de la fuita del CAT

La inestabilitat del terreny deltaic ha dificultat les tasques de reparació de la fuita d'aigua de la canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) que abasteix els municipis del Montsià.

Una fissura de 80 centímetres va provocar el tall del subministrament dissabte la tarda. Això ha afectats els veïns dels municipis de la Ràpita i d'Alcanar, especialment a la zona d'Alcanar Platja, on milers d'usuaris ja no han pogut disposar d'aigua potable des d'aquest dilluns a la matinada malgrat les mesures d'estalvi.

El primer intent de reparació no va reeixir i els tècnics de l'ens treballen per substituir ara el tram de canonada danyat per poder restablir el servei pels volts de les sis de la tarda, segons les últimes previsions.

