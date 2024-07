Inspeccionen l'estat de l'escull artificial situat davant les Cases d'Alcanar

Tècnics de la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural han dut a terme una anàlisi de l’àrea escullar situada enfront de la població de les Cases d’Alcanar; a partir de la inspecció, feta amb l’embarcació d’inspecció marítima Lluerna i el robot aquàtic Rov (s’adjunten enllaços amb imatges de l’escull al final), s’ha pogut constatar que l’escull es manté operatiu i no ha variat la seva posició inicial.

Aquesta estructura, instal·lada ara fa 26 anys, consta de dos nuclis envoltats per un seguit de barreres de protecció i està situada en una zona plana de fangs i sorres fines, al voltant dels 18 m de profunditat. L’objectiu de l’escull artificial és imitar les característiques i funcions dels esculls naturals, com ara protegir, regenerar, concentrar i/o millorar les poblacions d’espècies d’interès pesquer i el seu ecosistema.

Al litoral català, la Generalitat hi ha instal·lat 13 àrees escullars: al Port de la Selva, l’Escala, l’Estartit, el Pas del Congo (Blanes-Sant Feliu de Guíxols), el Masnou, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Salou, el golf de Sant Jordi Nord i el golf de Sant Jordi Sud i l’Ampolla. Durant el seguiment realitzat el 2022 en totes aquestes àrees, es van localitzar 3.557 mòduls, dels quals 2.087 són de protecció, 928 de producció i 542 de tipus mixt.

Els mòduls de protecció i els de producció es consideren força complementaris, els de protecció tenen la finalitat de protegir els fons marins que constitueixen l’hàbitat de les espècies pesqueres, i els mòduls de producció conformen una estructura que dona espais i recer a determinades espècies on troben aliment i refugi envers els depredadors.

Seguiment de l’estat de les estructures per garantir que mantenen la seva funcionalitat

Els propers mesos, el Departament d’Acció Climàtica continuarà inspeccionant la resta d’esculls artificials del litoral català. Els primers anys de la instal·lació d’aquestes estructures, cal fer seguiment del seu estat per garantir que estan ubicades correctament, que no s’han colgat a la sorra, que els corrents no les han traslladat o bolcat, i que es van colonitzant de fauna i flora bentònica.

A partir de cinc anys, els seguiments són molt més esporàdics i les actuacions que es fan poden ser tant de seguiment com de millora, tal com es va fer a l’escull del golf de Sant Jordi, on es van instal·lar col·lectors de postes de cefalòpodes per millorar la biomassa de sípia i calamar i donar rendibilitat a la flota artesanal.

D’altra banda, transcorregut un període llarg de temps, s’ha de fer un seguiment de l’estat de les estructures per garantir que mantenen la seva funcionalitat i que no han variat d’ubicació, tal com s’ha fet amb l’escull de les Cases d’Alcanar, que manté en bon estat els 290 mòduls que la componen (40 de producció i 250 de protecció i mixtos).

