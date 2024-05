La planta d'Alcanar de Cemex rep una subvenció de 3 milions d'euros

El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha informat aquest dimarts de l'aprovació provisional dels primers 19 projectes del PERTE de descarbonització industrial amb ajudes per valor de 96 MEUR. Hereu ha fet l'anunci durant la seva intervenció a la 12a Jornada Anual d'Energia d'ESADE i ha recordat que les subvencions permetran mobilitzar més de 307 MEUR d'inversió total.

Entre les empreses beneficiàries d'aquesta primera línia del PERTE de descarbonització hi ha Cemex España Operaciones S.L.U., que ha obtingut una subvenció de 3 milions per a la planta d'Alcanar (Montsià) i que té com a activitat principal la fabricació, venda, importació i exportació de ciment i altres materials de construcció.

Cemex vol portar a terme un projecte de descarbonització del procés de fabricació de clínquer (massa de ciment) a la planta ebrenca. L'empresa posa el focus en l'eficiència energètica i aspira a reduir més d'un 25% el consum energètic associat a l'aire comprimit a la planta. Per això, es centralitzarà en la producció d'aire comprimit en un únic punt, substituint els 14 compressors existents que es troben situats en tres ubicacions diferents per només dos compressors de major potència i eficàcia.

En paral·lel, Cemex vol incrementar la taxa de combustibles alternatius en la combustió del forn que utilitza per a la fabricació de clínquer. Per fer-ho possible, incorporarà elements per al tractament i condicionat dels combustibles derivats de residus (CDR) i biomassa.

Les altres 18 empreses incloses en la línia 1 del PERTE de descarbonització industrial són Acor (Valladolid), Biotermica Villanueva (Almeria), Carnes y Vegetales (Badajoz), Cementos Tudela Veguín (Lleó), Cervezas Mahou (Guadalajara), Cítricos del Andarax (Almeria), Ederfil Becker Koop (Guipúscoa), Ence (Guadalajara), Enso Esco (Cantàbria), Ferroglobe Spain Metals (La Corunya), Gestamp (Pontevedra), Industrias Peleteras (València), Resonac Graphite Spain (La Corunya), Solvay Química (Cantàbria) i Zukan (Múrcia). La línia 1 d'ajudes per la descarbonització està dotada amb 1.000 MEUR, 500 en subvencions i uns altres 500 en préstecs. El Ministeri d'Indústria i Turisme té previst llançar una segona convocatòria de la línia 1 en el segon semestre del 2024.

