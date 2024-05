L'Hospitalet de l'Infant elimina la zona blava d'aparcament per no disposar del permís de Costes per explotar-la

L’Hospitalet de l’Infant deixarà de tenir aparcament regulat des d’aquest mateix any. Ahir, 30 de maig, el Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant va donar llum verda a la derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones.

El plenari també va tombar l’acord a favor de l’empresa municipal IDETSA de la inversió, gestió i manteniment de l’aparcament regulat. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de Més Municipi, la FIC i el PP, els vots en contra del PSC i l’abstenció de la CUP.

La retirada de l’aparcament regulat és fruit de la decisió política de l’equip de govern i ve motivada, principalment, per la negativa de Costes de la Generalitat de Catalunya i de Costes de l’Estat a autoritzar aquest sistema d’estacionament de pagament a la zona de domini públic marítimo-terrestre per mitjà del pla d’usos de temporada.

Aquesta negativa afectava de manera directa un total 223 places d’estacionament situades a la línia de costa que s’haurien de d’eliminar per aquesta falta d’autorització. A més, l’eliminació d’aquestes places i també d’aquelles ubicades en espais verds que es van retirar en la revisió de l’ordenança fiscal de l’octubre de 2023 comportava pèrdues econòmiques i la impossibilitat de mantenir l’efecte de frontera entre l’àrea regulada d’aparcament i la no regulada, segons va argumentar al ple el regidor de Promoció Econòmica, Ferran Conejo.

El mateix regidor va explicar que l’aparcament regulat es va implementar l’any 2021 en diverses zones de l’Hospitalet de l’Infant, entre les quals hi havia la zona de costes, on la concessió que afecta a les àrees i vials d’aparcament estava caducada des de l’any 2020. «L’Ajuntament estava utilitzant un espai sense disposar del títol habilitant per fer-ho i a més, com que estava desenvolupant una activitat amb ànim de lucre, estava incomplint la llei de Costes i el seu reglament, que diuen que els aparcaments que estan en una zona de domini públic marítimo-terrestre han de ser públics i gratuïts», va afegir.

L’eliminació de les zones d’estacionament de pagament tindrà un impacte sobre el compte de resultats d’IDETSA, amb les pèrdues corresponents al cost d’amortització de tots els béns invertits, els propers 5 anys (45.000 euros cadascun dels propers 4 anys; i 27.000 €, l’últim any).

Et pot interessar