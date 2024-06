Demanen que s'amnistiïn els guàrdies civils investigats per les càrregues de l'1-O a la Ràpita

Imatge d'una dona arrastrada per guàrdies civils a la Ràpita.ACN

L'Advocacia de l'Estat ha sol·licitat formalment a l'Audiència Provincial de Tarragona l'aplicació de la llei d'Amnistia als agents de la Guàrdia Civil investigats per les càrregues contra els votants de l'1-O a la Ràpita.

La secció segona de la instància provincial tenia sobre la taula des de l'abril de 2022 la resolució del recurs d'apel·lació presentat per l'acusació particular en contra de l'arxivament de la causa contra els agents per part del jutjat número 4 d'Amposta.

Arran la publicació de la llei, l'Audiència va emetre una providència demanant a les parts que es posicionessin al respecte. L'Advocacia de l'Estat reclama l'arxivament de la causa per als investigats per lesionar als votants quan tractaven d'impedir la consulta.

Argumenta també que, en cap dels casos investigats, no concorren els motius d'exclusió previstos per l'article 2 de la mateixa llei. A banda de casos considerats de terrorisme o que provoquessin morts, també fa referència a actes tipificats com a delictes tortures o tractes inhumans o degradants.

En el procediment obert arran les denúncies presentades pels votants que van resultar ferits es van arribar acumular algunes desenes del prop del centenar d'agents de la Guàrdia Civil que van participar en l'operatiu per frustrar la consulta al pavelló firal de la Ràpita. Algun d'ells van arribar a declarar telemàticament davant del titular del jutjat número d'Amposta que, finalment, va limitar la investigació a un nombre més reduït d'agents i la va acabar arxivant.

L'acusació particular estudia en aquests moments la presentació d'un escrit per oposar-se a la decisió d'amnistiar els guàrdies civils. El termini finalitza el pròxim dimarts.

