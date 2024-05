Ence presenta la planta de biogàs als veïns de Camarles que qüestionen la capacitat i els riscos de la fàbrica

L'empresa madrilenya Ence, Energía y celulosa va explicar el projecte per fer una planta de biogàs i biofertilitzants en una assemblea ciutadana aquest dimecres al casal de Camarles (Baix Ebre). Grups veïnals de defensa ambiental i ecologistes van exposar els seus recels als problemes d'olors que pot generar la fàbrica, així com dubtes sobre la capacitat de produir combustible només amb sansa d'oliva de les explotacions de l'entorn.

Ence va explicar que, un cop demanat l'informe de compatibilitat urbanística de l'Ajuntament de Camarles, el següent pas serà sol·licitar l'autorització i l'avaluació d'impacte ambiental integrada a la Generalitat. La inversió prevista serà de més de 30 MEUR i la creació d'uns quinze llocs de treball directes.

El grup veïnal que s'oposa a la planta de biogàs que es projecta a la zona del Pla del Bif de Camarles s'ha constituït com a associació per a la Defensa Ambiental de Camarles i els Lligallos. Juntament amb representants del grup ecologista GEPEC, l'associació ambientalista Amevesaba, el Grup Verd l'Omeda, Ecologistes de Catalunya i Ecologistes en Acció van assistir a la reunió convocada per Ence, promotora de la planta de biogàs de Camarles.

De la reunió d'aquest dimecres al vespre en van sortir amb «cert aire de victòria» perquè els assistents a l'assemblea, prop de 250 persones, «no van sortir gens convençuts» amb els arguments que va donar la companyia madrilenya. Segons han explicat els grups ambientalistes, quatre representants d'Ence van donar detalls del projecte, una informació «profitosa» segons la portaveu de l'agrupació veïnal, Caitlin Davenport.

«Vam poder demostrar que el poble de Camarles no deixarà passar - el projecte - sense cap mena de lluita», ha contat. «Estem preparats per a defensar-nos i considerem que aquesta planta no és gens compatible amb el nostre poble», ha afegit.

Informe urbanístic

Fins ara, la informació sobre la planta es limitava a la memòria descriptiva que l'empresa Ence va entregar a l'Ajuntament per demanar el certificat de compatibilitat urbanística. Quatre representants de la promotora de la planta de biogàs van explicar, en l'assemblea d'aquest dimecres, que amb aquesta documentació sol·licitaran l'autorització ambiental integrada. L'ACN no ha pogut contactar ni la corporació municipal ni l'empresa madrilenya per concretar els terminis dels tràmits.

Una planta sense residus

Els responsables d'Ence van mostrar als ciutadans de Camarles imatges simulades de la futura planta de biogàs, i van remarcar que tindrà «una tecnologia pionera» per no generar residus – «ni fums ni contaminants líquids» –. L'oposició veïnal va recriminar la falta d'estudis concrets que tinguin en compte la topografia de la zona, el barranc, els vents, i altres aspectes. L'episodi de males olors que s'ha viscut l'entorn de la planta de biogàs de la Galera (Montsià) va servir d'exemple sobre els recels sobre «l'impacte negatiu» que pot tenir el projecte al «paisatge, salut, benestar i economia» de Camarles.

Dubtes sobre l'economia circular

Ence va presentar la planta com «un projecte exemplar d'economia circular» que generarà biometà i biofertilitzants a partir de la sansa de l'oliva. En la memòria descriptiva del projecte, l'empresa madrilenya defensa que es valoritzaran els residus agrícoles amb la fabricació del biogàs i de 20.000 tones anuals de fertilitzant orgànic «de producció local», fet que «reduirà costos de producció i transport» al sector.

Els representants de la companyia van explicar als veïns de Camarles que treballaran amb 100.000 tones de sansa anuals, una quantitat que Ence assegura que pot disposar de les explotacions de l'entorn, en un radi d'uns trenta quilòmetres, o de la resta de Catalunya. Ho van justificar amb dades del Ministeri d'Agricultura.

En canvi, des de Defensa Ambiental de Camarles i els Lligallos alerten que aquesta quantitat de sansa no es genera a Catalunya i en campanyes com la de 2022, quan apunten que es van produir 44.000 tones de sansa al país, caldria portar més de la meitat de la matèria primera de fora. L'entitat va preguntar si això passaria «en anys de mala collita» i perquè les dades de 2022 no estaven incloses en les que van mostrar els representants d'Ence.

Segons l'agrupació ambiental, portar milers de tones de sansa de fora suposaria un moviment de cinc mil camions durant la campanya de l'oliva, una quarantena de camions diaris. «No ens quadra i tenim la sensació que ens estan mentint i enganyant i que portaran alguna cosa més», ha criticat Davenport.

«Si estan preparats a mentir-nos sobre això, la resta d'afirmacions que no passaria res amb les olors o la contaminació, ja no ens les creiem», ha afegit. Les entitats ecologistes van repartir dossiers informatius on s'alerta dels «antecedents d'aquesta empresa a la ria de Pontevedra» i on assenyalen les «sancions i condemnes per delictes ecològics» que han rebut antics directius d'Ence.

