Experts internacionals debaten a la Ràpita com millorar l'aplicació de la IA en la microscòpia

La Intel·ligència Artificial (IA) és una revolució que el món científic no vol desaprofitar i que ja han suposat grans avenços en àmbits com el funcionament de les cèl·lules i la microscopia. Una seixantena d'experts internacionals d'aquest camp es reuneixen aquesta setmana a la Ràpita (Montsià) i posaran en comú les eines que desenvolupen i les que necessiten, «un intercanvi d'idees» que vol incentivar nous projectes i «avançar» en la investigació de la IA aplicada a la imatge.

El Congrés AIM 24 l'organitzen quatre professors de les universitats de Vic i Pompeu Fabra de Catalunya i les de Göteborg (Suècia) i Dresden (Alemanya). Un dels compromisos és apropar la recerca a la ciutadania, la futura beneficiària d'aquests progressos.

La Ràpita acull aquesta setmana un congrés internacional sobre l'aplicació de la intel·ligència artificial en la Imatge. Els organitzadors són Carlos Manzo, de la UVic-UCC, Giovanni Volpe, de la Universitat sueca de Göteborg, Oriol Gallego de la UPF, i Ivo Sbalzarini de la Technologic Universitat de Dresden, Alemanya. L'organitzadora tècnica i ideòloga de portar el congrés fins a les Terres de l'Ebre, és la rapitenca Anna Morales, biotecnologa dedicada actualment a la reproducció assistida a l'Institut Marquès. Morales i Volpe havien treballat junts en investigació biofotònica i quan la biotecnologia va saber que els organitzadors buscaven «un entorn idíl·lic» on poder portar el congrés es va oferir per organitzar-lo a la Ràpita.

El congrés és de petit format perquè la relació entre els participants sigui constant, hi hagi molta interacció i molt networking. S'hi ha inscrit una seixantena d'experts i investigadors de països europeus com Portugal, Polònia, Suècia, Anglaterra, Itàlia i França i altres d'Israel, Singapur i Estats Units. El congrés ha preparat espais on els estudiants poden presentar els resultats de les seves investigacions i poden generar «discussions o trobar col·laboracions».

El congrés AIM 24 també aproparà la recerca a la ciutadania en una jornada oberta a tothom aquest dilluns al vespre a la Marina. «És important que sàpiguen que fem i podran parlar amb els investigadors i els ho exposarem de la manera més amena possible», ha dit Carlo Manzo. La trobada vol ser també un «diàleg» de com la gent s'imagina un futur amb intel·ligència artificial a la seva vida quotidiana i veure com pot ajudar a millorar àmbits com la salut i la qualitat de vida.

El congrés acaba l'1 de juny i els assistents tenen tot un seguit d'activitats programades a les tardes per conèixer les tradicions, la cultura i la gastronomia de la zona.

