Nik West, Paquito D'Rivera i Vincen Garcia, caps de cartell de la XXXI Mostra de Jazz de Tortosa

La nord-americana Nik West, el cubà Paquito D'Ribera i el valencià Vincen Garcia, seran els caps de cartells de la XXXI Mostra de Jazz de Tortosa, que enguany tindrà lloc entre el 28 de juny i el 13 de juliol.

El certamen, enguany dirigit per Albert Ormazábal, que agafa el relleu del fundador, Xavi Bertomeu, programarà en total una quarantena de concerts i actes, com les jornades de cuina cajun. L'organització vol homenatjar i reconèixer el paper en el món de la música de les dones, amb un pes considerable dins del cartell. També aposta per la promoció de grups emergents de qualitat i, especialment, per apropar a les generacions més joves el gust per la música jazz i estils propers.

Baixista de les bandes de Prince o Lenny Kravitz, coneguda també per treballar amb Quincy Jones, Santana o John Mayer, entre d'altres, West aterrarà a Tortosa directament des de Los Angeles amb el seu quartet per oferir el que Ormazábal ha vaticinat com un «terratrèmol», tant en l'aspecte musical com visual. Serà la nit del 9 de juliol al teatre auditori Felip Pedrell de Tortosa.

Al costat de West, el clarinetista i saxofonista cubà, Paquito D'Rivera, un vell conegut ja de la Mostra, tornarà a Tortosa acompanyat del pianista Pepe Rivero la nit del 2 de juliol al mateix escenari. Presenten el seu projecte conjunt amb la cantant eivissenca Àngela Cervantes, una de les veus actuals de major projecció dins del jazz, que vol unir el mar de les seves respectives terres: Cuba i Eivissa.

A l'endemà, 3 de juliol, el baixista valencià Vicen Garcia, considerat un dels nous talents del funk i el jazz i que compta amb un gran seguiment a les xarxes socials, arribarà amb el seu sextet al teatre auditori Felip Pedrell. «És un referent de joventut i nou talent», ha destacat Ormazábal. Garcia tindrà el suport a la veu de Bàrbara López, coneguda per haver treballat amb Zoo o Pep Gimeno 'Botifarra', entre d'altres.

La representació territorial dins del cartell de la Mostra tornarà anar a càrrec de la Tortosa Big Band, amb un concert el dia 11 de juliol al mateix auditori, on confluiran una vintena de músics ebrencs interpretant jazz i swing.

Les dones seran les grans protagonistes dels concerts d'obertura i de cloenda del certamen. En l'inaugural, el 28 de juny, s'homenatjarà la mestra de música de moltes generacions de tortosins, Paquita Angelats, que va morir fa deu anys. Serà un concert de l''Escola de Gòspel del Cor Flúmine, dirigida per Ramon Escalé. D'altra banda, el quartet de la pianista i cantant catalana Meritxell Neddermann tancarà el certamen el 12 juliol amb un concert gratuït a l'absis de la Catedral de Tortosa.

Model consolidat

Ormazábal, nou director de la Mostra i responsable de l'empresa organitzadora Música i Events de l'Ebre, ha certificat que seguirà el mateix «model consolidat i que funciona» però apostant especialment per oferir propostes de nous talents i «sembrar la llavor de la curiositat de la gent més jove, atansant al jazz el públic de les noves generacions».

També ha subratllat la voluntat d'homenatjar el paper de la dona dins del món de la música. «Al llarg de la història de la música, com en molts altres àmbits, la dona ha estat invisibilitzada. Per això, és important reconèixer i reivindicar el paper de la dona en l'art musical», ha manifestat la tinent d'alcalde i regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Mar Lleixà. El cartell de la mostra, obra de l'artista castellonenca Gemma Gil i escollit entre 150 propostes, ressalta, precisament, aquest paper de la dona.

En paral·lel al cartell de concerts principal, la Mostra de Jazz, en la qual col·labora el consistori tortosí, oferirà novament la mostra de cuina cajun, que enguany arriba a la seva vint-i-una edició, la jazz fira del disc, urban sketchers o l'Espai Jazz Jove dels Països Catalans, que programa 30 concerts gratuïts que tindran lloc als restaurants col·laboradors.

