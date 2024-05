Rescaten un lloro Amazona Farinosa en una finca particular de Santa Bárbara

El Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil a Tarragona, va rebre notícies de què en una finca particular de Santa Bárbara, podien trobar-se nombroses aus de companyia, algunes de considerades exòtiques.

El cap de setmana passat, després d’una inspecció per comprovar la veracitat de la notícia i que les aus es trobaven en bones condicions de vida, al lloc van comprovar l’existència de nombroses aus de companyia com agapornis, inseparables, nimfes etc..

Entre totes elles destacava un lloro amazona farinosa del sud, que és una au inclosa i protegida al Conveni CITIS (Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres).

En el moment de la intervenció, van comprovar que l’au mancava d’anella identificativa, per la qual cosa van sol·licitar del propietari la documentació necessària per a la lícita pertinença d’aquest au exòtica, confirmant que mancava de la mateixa, no podent justificar la legal tinença de l’animal.

Després de manifestar que l’havia comprat en un mercat de Barcelona però sense papers, els agents van intervenir el lloro i van realitzar comprovacions exahustivas amb el MITECO dins del pla TIFIES, que és un pla d’acció contra el tràfic il·legal i el furtivisme internacional d’espècies silvestres, que els va confirmar la il·legal possessió del lloro i va identificar-lo per a constància de l’existència del mateix.

D’aquesta manera, el propietari va ser proposat per a sanció administrativa per incomplir la normativa de contraban, en haver adquirit il·legalment una espècie amenaçada autòctona per vies comercials clandestines.

L’amazona farinosa del sud o lloro farinós, és un dels més grans del gènere amazona, que pot arribar a tenir una envergadura de fins 41 cm; és originària de zones tropicals d’Amèrica Central i del Sud i es troba protegida en la Convenció CITIS, en vigor des de 1981.

