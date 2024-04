Un veí d'Amposta denuncia l'alcalde i el president de la Cambra Arrossera pel so de la sirena

Un veí d'Amposta ha denunciat penalment l'alcalde i el president de la Cambra Arrossera del Montsià per les molèsties que, assegura, li ocasiona el so de la sirena horària que durant prop d'un segle emet quatre cops al dia aquesta com avís horari.

La demanda, presentada al jutjat número 1 d'Amposta, que ja ha obert diligències prèvies, va arribar després d'un requeriment administratiu municipal. El consistori va descartar que la sirena, reconeguda dins de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l'Ebre, incomplís cap normativa. Tot i això, la Cambra Arrossera va decidir provisionalment deixar d'emetre el so, fet que ha causat sorpresa al veïnat. L'entitat i el govern municipal defensen mantenir aquest sirena històrica.