L'Ajuntament d'Amposta decreta tres dies de dol pel crim masclista

Imatge de la finestra del pis on residia l'arrestat i on s'hauria comès el crim.ACN

L'Ajuntament d'Amposta ha decretat tres dies de dol al municipi per l'assassinat d'una dona presumptament a mans de la seva parella i n'ha condemnat el crim. El consistori ha convocat un minut de silenci a les set de la tarda d'aquest dimarts per rebutjar l'assassinat. Segons fonts properes a la investigació, la dona podria fer dies que estava morta. La Policia Local va detenir aquest dilluns un home, de 47 anys, com a presumpte autor de la seva mort. L'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han confirmat aquest dimarts oficialment que es tracta d'un cas de violència masclista i que el detingut és l'exparella de la víctima.

A banda de la suspensió de tots els actes públics previstos per a aquests tres dies, també s'ha convocat una Junta de Portaveus Extraordinària a la una del migdia d'aquest dimarts. L'alcalde de la localitat, Adam Tomàs, ha mostrat el seu rebuig frontal a aquests fets i ha condemnat qualsevol forma de violència contra les dones.

La darrera víctima per violència masclista a la capital del Montsià va ser l'any 2014. Amb aquesta mort ja són sis els feminicidis a Catalunya amb el que portem d’any, según el recuento del Departamento de Igualdad y Feminismos. De su banda, Mossos afirma que la mujer asesinada a Amposta es la tercera muerta por violencia machista en el ámbito de la pareja desde principios de año en Cataluña.