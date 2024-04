Detenen un home a Amposta per esquarterar una dona de 34 anys que havia estat la seva parella

Imatge de l'exterior de l'edifici del carrer Xile d'Amposta on s'ha trobat el cos, amb agents a la porta.ACN

La Policia Local d'Amposta ha detingut aquest dilluns al migdia un home de 47 anys com a presumpte autor de la mort de la seva exparella, una dona de 34 anys, en un habitatge del municipi. Fonts properes a la investigació han explicat a l'Agència Catalana de Notícies (ACN) que el cadàver de la víctima ha aparegut esquarterat, amb unes parts a l'interior del pis, situat al carrer Xile, i altres en contenidors que els Mossos d'Esquadra han precintat i custodiat. Es creu que la dona hauria pogut morir fa dies, fins i tot una setmana. El detingut tenia una ordre d'allunyament de la víctima.

Segons les mateixes fonts, ha estat un amic del suposat autor qui ha avisat del que havia passat la Policia Local, que ha localitzat l'home deambulant per la ciutat. Ell ja tenia un historial d'agressions cap a la dona, que en una ocasió s'havia intentat defensar de l'ara detingut amb un ganivet amb el qual l'hauria arribat a apunyalar. Va ser arran d'aquesta baralla que se li va imposar l'ordre d'allunyament. Ambdós tenien una relació tòxica i des dels cossos policials s'havia ofert ajuda a l'agredida.

Els Mossos han informat que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Terres de l'Ebre s'ha fet càrrec de la investigació i que l'autoritat judicial n'ha decretat el secret d'actuacions. L'Ajuntament d'Amposta podria decretar tres dies de dol i convocar un minut de silenci si es confirma la naturalesa del crim.

Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) han informat que «encara no ha estat possible la identificació judicial de la víctima degut a l'estat de les restes trobades». L'aixecament del cadàver ha finalitzat pocs minuts abans de les nou del vespre.

Els veïns havien estat amenaçats

Alguns dels veïns de l'edifici han explicat a l'ACN que el detingut els havia fet «la vida impossible» durant els últims dos anys, si bé vivia a l'immoble des d'abans de la pandèmia. Els residents han assegurat que havien presentat diverses denúncies a la policia i que les baralles entre home i dona eren constants, en ocasions eren molt violentes i fins i tot a altes hores de la matinada. «Es veia venir. Ningú ha fet res per impedir-ho», han comentat.

Els veïns, que s'han passat la tarda al carrer, han apuntat que la darrera denúncia la van posar fa amb prou feines un mes i mig, arran de les amenaces que l'arrestat els havia fet de cremar l'edifici. «Ens deia que si el seguíem denunciant cremaria el bloc sencer amb els nens a dins», ha relatat una de les residents. Amb tot, han afirmat que el trencament de l'ordre d'allunyament era constant i que al pis no hi havia electricitat. També han lamentat que tot i les múltiples trucades que feien a la policia quan hi havia episodis de violència, poques vegades els feien cas o les patrulles arribaven molt més tard de l'hora de l'avís.

Alguns han assegurat que la setmana passada l'home va posar uns cartrons i matalassos davant la finestra perquè des de l'exterior no es pogués veure què hi havia dins, ja que es tracta d'un primer pis. Un dels residents ha assegurat que va veure l'home llançant una bossa d'escombraries aquest diumenge al matí, un fet que ha manifestat el va sorprendre. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Amposta han pres testimoni a alguns dels residents.