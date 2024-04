Un centenar de persones participen al minut de silenci a Amposta contra l'assassinat masclista al municipi

Un centenar de persones han pres part aquest dimarts a la tarda del minut de silenci convocat per l'Ajuntament d'Amposta com a mostra de rebuig a l'assassinat masclista que hi va haver ahir al municipi, així com de condol amb els familiars de la víctima. Entre els concentrats hi havia veïns de la localitat, regidors i autoritats municipals, algun comandament policial i representants del Govern, entre els quals la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge.

La consellera ha assegurat que està «farta» de «condemnar els assassinats de les dones», que ha alertat que no acabaran «si no acabem amb el patriarcat», per a la qual cosa, ha dit, cal la implicació «de tota la societat». «Condemnem l'assassinat masclista d'una dona. En portem quatre en el que va d'any, i de dos nens, i 133 en la darrera dècada», ha recordat Verge. «Estem fartes de condemnar els assassinats de les dones. El que necessitem és erradicar aquesta violència», ha afegit, tot subratllant que les víctimes «no són xifres, són noms, vides, projectes, il·lusions, famílies truncades».

L'Ajuntament d'Amposta ha decretat tres dies de dol al municipi després de l'assassinat de la dona presumptament a mans de la seva exparella. Segons fonts properes a la investigació, la dona podria fer dies que estava morta. La Policia Local va detenir dilluns l'home, de 47 anys, com a presumpte autor de la mort. L'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la víctima.

Sobre aquesta qüestió, Verge no ha volgut entrar al detall de si es podia haver fet alguna cosa per evitar el succés emparant-se en el fet que la investigació està sota secret judicial. Sí ha dit però que «cada feminicidi s'analitza amb detall per veure què se'n pot aprendre», amb l'objectiu d'enfortir la xarxa de prevenció d'aquest tipus de crims.

De la seva banda, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha denunciat i condemnat el feminicidi i ha subratllat que el consistori està «en contra de qualsevol tipus de violència masclista», alhora que ha lamentat «l'atrocitat» d'aquest cas concret. Tomàs ha agraït als cossos de seguretat la «diligència» amb que van actuar ahir i ha posat al servei dels familiars de la víctima «tots els recursos» a disposició del consistori per «fer front a aquesta situació tan complicada».