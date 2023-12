Amposta aprova un pressupost de 33,2 MEUR per a 2024, uns comptes lleugerament inferiors als d'enguany

L'Ajuntament d'Amposta ha aprovat un pressupost de 33.244.862 euros per a 2024, uns comptes "lleugerament inferiors" (-2,97%) als d'enguany, com ha apuntat l'alcalde Adam Tomàs. Junts per Amposta i Som Amposta hi ha votat en contra. Els dos grups municipals a l'oposició han criticat "la ridícula" inversió de consistori amb recursos propis (150.000 euros) i "l'excessiva" despesa de personal (13,08 MEUR).

Les inversions previstes ascendeixen als 3,2 MEUR, amb una partida destacada d'1,65 MEUR al polígon l'Oriola. També es preveu amortitzar 3,05 MEUR dels préstecs i formalitzar-ne un altre de 5 MEUR abans d'acabar l'any. Tomàs ha remarcat que els comptes mantenen el suport a totes les entitats i activitats municipals.

El pressupost per a 2024 a Amposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern d'ERC, que té majoria absoluta. Els que l'alcalde Adam Tomàs considera "uns pressupostos ambiciosos", han estat durament criticats per les formacions de Junts i Som. El batlle ha insistit que són uns comptes "que posen l'atenció i les persones al centre", tot i disposar de 850.000 euros menys que l'exercici que estan a punt de tancar.

Els 3,25 milions d'euros d'inversions previstes es destinaran a la darrera fase del polígon industrial de l'Oriola (1,65 MEUR), a la construcció d'una nova llar d'infants (622.000 euros), a millorar i renovar la xarxa d'aigua (455. 107,87 euros) i altres actuacions per mitigar el canvi climàtic (160.853 euros), al clavegueram de Poble Nou del Delta (300.000 euros) i a adquirir immobles i mobiliari o materials per al FabLab - com una màquina de tall làser -.

El consistori també formalitzarà abans d'acabar l'any un préstec de 5 milions d'euros que es destinaran a plaques solars (470.000 euros) i una caldera de biomassa (1,1 milions d'euros), a millorar les vies públiques (500.000 euros) i suprimir barreres arquitectòniques (100.000 euros), a rehabilitar les cases del Castell (987.000 euros), al cementiri (200.000 euros), al subministrament de gas a l'Oriola (700.000 euros), i l'adquisició de vehicles (290.000 euros) o contenidors (750.000 euros). També hi haurà 200.000 euros per als centres educatius i les instal·lacions esportives.

El capítol de despesa de personal és de 13,08 milions d'euros, més de la meitat dels ingressos corrents (de 24 milions). "És una barbaritat", ha criticat Germán Ciscar, portaveu de Som Amposta, que ha proposat reduir les categories laborals d'alguns tècnics per reduir el cost mig milió d'euros. "L'Ajuntament hauria de funcionar com un rellotge suís i falta eficiència, eficàcia, productivitat i gestió per la fortuna que ens gastem", ha lamentat. Som i també Junts per Amposta han recriminat la poca inversió prevista "amb recursos propis". "Es dediquen 150.000 euros, és realment espectacular", ha ironitzat el portaveu de Junts, Manel Ferré.

Més recursos per a les empreses municipals

L'alcalde Adam Tomàs ha detallat que el pressupost que es preveu a les entitats municipals ha crescut de 67 a 70 MEUR, amb 1,48 MEUR per a Amposta Serveis Municipals, 38,24 per a l'Hospital Comarcal, 7,14 MEUR per a Fusmont i 427.000 euros per al Museu de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, els ingressos es mantenen per la millora de les quotes d'urbanització del polígon l'Oriola i per l'augment de 14,94% d'algunes taxes i preus públics. Tot i que finalment s'ha posposat l'increment de l'IBI, l'IAE i l'impost de vehicles, la pressió fiscal creix "prop d'un milió d'euros" segons ha recriminat Ferré.

Tomàs ha recriminat al grup de Junts per Amposta que no hagi "plantejat ni una sola proposta" als pressupostos de l'any que ve, però Ciscar ha lamentat que no s'hagin tingut en compte cap de les quaranta que ha presentat Som. "No compartim cap de les polítiques que representen", ha recordat l'alcalde.