Amposta aprueba un presupuesto de 33,2 MEUR para 2024, unas cuentas ligeramente inferiores a las de este año

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Amposta ha aprobado un presupuesto de 33.244.862 euros para 2024, unas cuentas "ligeramente inferiores" (-2,97%) en los de este año, como ha apuntado el alcalde Adam Tomàs. Junts per Amposta y Som Amposta han votado en contra. Los dos grupos municipales a la oposición han criticado "la ridícula" inversión de consistorio con recursos propios (150.000 euros) y "el excesivo" gasto de personal (13,08 MEUR).

Les inversiones previstas ascienden a los 3,2 MEUR, con una partida destacada de 1,65 MEUR en el polígono l'Oriola. También se prevé amortizar 3,05 MEUR de los préstamos y formalizar otro de 5 MEUR antes de acabar el año. Tomàs ha remarcado que las cuentas mantienen el apoyo a todas las entidades y actividades municipales.

El presupuesto para 2024 en Amposta ha salido adelante con los votos del equipo de gobierno de ERC, que tiene mayoría absoluta. Los que el alcalde Adam Tomàs considera "unos presupuestos ambiciosos", han sido duramente criticados por las formaciones de Junts y Som. El alcalde ha insistido en que son unas cuentas "que ponen la atención y las personas en el centro", a pesar de disponer de 850.000 euros menos que el ejercicio que están a punto de cerrar.

Los 3,25 millones de euros de inversiones previstas se destinarán a la última fase del polígono industrial d'Oriola (1,65 MEUR), a la construcción de un nuevo jardín de infancia (622.000 euros), a mejorar y renovar la red de agua (455. 107,87 euros) y otras actuaciones para mitigar el cambio climático (160.853 euros), en el alcantarillado de Pueblo Nuevo del Delta (300.000 euros) y a adquirir inmuebles y mobiliario o materiales para el FabLab - como una máquina de corte láser .

El consistorio también formalizará antes de acabar el año un préstamo de 5 millones de euros que se destinarán a placas solares (470.000 euros) y una caldera de biomasa (1,1 millones de euros), a mejorar las vías públicas (500.000 euros) y suprimir barreras arquitectónicas (100.000 euros), a rehabilitar las casas del Castillo (987.000 euros), en el cementerio (200.000 euros), al suministro de gas en l'Oriola (700.000 euros), y la adquisición de vehículos (290.000 euros) o contenedores (750.000 euros). También habrá 200.000 euros para los centros educativos y las instalaciones deportivas.

El capítulo de gasto de personal es de 13,08 millones de euros, más de la mitad de los ingresos corrientes (de 24 millones). "Es una barbaridad", ha criticado a Germán Ciscar, portavoz de Som Amposta, que ha propuesto reducir las categorías laborales de algunos técnicos para reducir el coste medio millón de euros. "El Ayuntamiento tendría que funcionar como un reloj suizo y falta eficiencia, eficacia, productividad y gestión para la fortuna que nos gastamos", ha lamentado. Somos y también Junts per Amposta han recriminado la poca inversión prevista "con recursos propios". "Se dedican 150.000 euros, es realmente espectacular", ha ironizado el portavoz de Junts, Manel Ferré.

Más recursos para laso empresas municipales

El alcalde Adam Tomàs ha detallado que el presupuesto que se prevé a las entidades municipales ha crecido de 67 a 70 MEUR, con 1,48 MEUR para Amposta Serveis Municipales, 38,24 para el Hospital Comarcal, 7,14 MEUR para Fusmont y 427.000 euros para el Museo de las Tierras del Ebro. Por otra parte, los ingresos se mantienen para la mejora de las cuotas de urbanización del polígono el Orihuela y para el aumento de 14,94% de algunas tasas y precios públicos. Aunque finalmente se ha pospuesto el incremento del IBI, el IAE y el impuesto de vehículos, la presión fiscal crece "cerca de un millón de euros" según ha recriminado Ferré.

Tomàs ha recriminado al grupo de Juntos por Amposta que "no haya planteado ni una sola propuesta" a los presupuestos del año que viene, pero Ciscar ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta ninguna de los cuarenta que ha presentado Som. "No compartimos ninguna de las políticas que representan", ha recordado el alcalde.