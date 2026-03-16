SUCCESSOS
Els Bombers treballen en la revifada de l'incendi de la planta de Kronospan a Campredó
El foc original es va produir dimarts al vespre on van cremar uns 100 metres quadrats d'una pila de fusta reciclada d'unes dues hectàrees d'extensió
Els Bombers de la Generalitat estan treballant durant aquest matí de dilluns en una revifada de l'incendi que es va produir dimarts passat a la planta de l'empresa Kronospan situada al polígon Catalunya Sud de Campredó (Tortosa). Ahir van rebre un avís per part dels bombers de l'empresa que hi havia fumeroles i que encara hi havia brases soterrades. Per aquest motiu es van desplaçar tres dotacions terrestres fins a la zona.
Aquest dilluns han tornat amb cinc dotacions per intentar extingir les brases i evitar una revifada major. Les brases es troben a la part del fons en una pila de fusta reciclada d'unes dues hectàrees d'extensió, que es troba a l'exterior de les instal·lacions. La setmana passada van cremar uns 100 metres quadrats. El vent que bufa a les Terres de l'Ebre està dificultant les tasques, segons ha confirmat Bombers.
Baix Ebre
Shaila Cid
El foc original es va produir dimarts a les 20.50 hores i els bombers van treballar fins dimecres la matinada i van tornar durant el dia per revisar les instal·lacions. Diumenge, els bombers de l'empresa van alertar el cos d'emergències per fumeroles, per la qual cosa es van desplaçar fins al polígon de Campredó.