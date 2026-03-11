SUCCESSOS
Incendi d'una pila de fusta a la planta de Kronospan de Tortosa
Els bombers han treballat durant tota la nit en l'extinció
Set dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimarts al vespre en un incendi a la planta de l'empresa Kronospan situada al polígon Catalunya Sud de Campredó (Tortosa). L'avís el van rebre a les 20.50 hores i es van desplaçar fins a la fàbrica.
Un cop allí han revisat amb el responsable de la planta les instal·lacions i han comprovat que l'incendi es trobava a l'exterior. Concretament ha cremat uns 100 metres quadrats d'una pila de fusta reciclada d'unes dues hectàrees d'extensió.
Els bombers han procedit a la seva extinció juntament amb el personal de l'empresa. Les tasques s'han fet durant tota la nit i els bombers han donat per finalitzat el servei a les 06.30 hores d'aquest dimecres.