Incendi d'una pila de fusta a la planta de Kronospan de Tortosa

Els bombers han treballat durant tota la nit en l'extinció 

Imatge de l'incendi a la planta Kronospan de Campredó.

Imatge de l'incendi a la planta Kronospan de Campredó.Bombers

Set dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat aquest dimarts al vespre en un incendi a la planta de l'empresa Kronospan situada al polígon Catalunya Sud de Campredó (Tortosa). L'avís el van rebre a les 20.50 hores i es van desplaçar fins a la fàbrica.

Un cop allí han revisat amb el responsable de la planta les instal·lacions i han comprovat que l'incendi es trobava a l'exterior. Concretament ha cremat uns 100 metres quadrats d'una pila de fusta reciclada d'unes dues hectàrees d'extensió. 

Els bombers han procedit a la seva extinció juntament amb el personal de l'empresa. Les tasques s'han fet durant tota la nit i els bombers han donat per finalitzat el servei a les 06.30 hores d'aquest dimecres.

