POLICIAL
Presó provisional per l'home enxampat dos cops en tres dies conduint ebri i sense carnet al Perelló
El dia 11 de febrer va ser multat i el dia 13 va ser detingut en donar una taxa de 1,03 mg/l
El jutjat de guàrdia de Tortosa va decretar aquest dissabte presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home de 50 anys que va ser enxampat dos cops en tres dies pels Mossos d'Esquadra conduint sota els efectes de l'alcohol i sense permís, al Perelló (Baix Ebre).
El dia 11 va patir un accident a la TV-3022 i quan els mossos el van assistir van percebre que estava ebri. En la prova d'alcoholèmia va donar un resultat d'1,67 mg/l, quasi set vegades més del màxim permès de 0,25 mg/l. A més, van comprovar que no havia obtingut mai el permís de conduir i que ja havia estat condemnat judicialment en anteriors ocasions. Per tot plegat, va quedar investigat, denunciat i amb l'obligació de comparèixer el dia 14 al jutjat.
Dos dies després, el divendres 13 a les 12.40 hores, el van tornar a enxampar a la mateixa carretera, a prop d'on havia tingut l'accident. De nou, presentava símptomes d'embriaguesa i en la prova va donar un resultat d'1,03 mg/l. Atesa la reiteració dels fets i el perill que suposava per a la resta d'usuaris, el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el vehicle. Així, dissabte els agents el van traslladar al jutjat, on el magistrat de guàrdia va decidir enviar-lo a la presó.