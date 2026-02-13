POLICIAL
Investiguen un conductor begut i sense carnet que va patir un accident al Perelló
L'home havia estat condemnat anteriorment amb la prohibició de conduir
Agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de les Terres de l’Ebre investiguen un home de 50 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària.
Els fets van tenir lloc l’11 de febrer, cap a les 13 hores, al punt quilomètric 2,3 de la carretera TV-3022, al terme municipal del Perelló (Baix Ebre), quan una patrulla de trànsit va assistir a un accident en què un turisme havia sortit de la via.
En arribar al lloc, els agents van observar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. En la prova d’alcoholèmia va donar un resultat d’1,67 mg/l, una taxa que gairebé septuplica el límit màxim permès de 0,25 mg/l.
Els agents també van comprovar que l’home no havia obtingut mai el permís de conduir per a turismes i que, a més, havia estat condemnat judicialment en anteriors ocasions amb la prohibició de conduir vehicles.
Per tot plegat, el conductor va quedar investigat per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Aquest tipus de delicte pot comportar penes de presó de tres a sis mesos o multa de sis a dotze mesos, i, en tot cas, la privació del dret a conduir vehicles de motor i ciclomotors entre un i quatre anys.