POLICIAL
Detingut a l’Ametlla de Mar per trencar una ordre d’allunyament per violència de gènere
La detenció es va produir en un control d’un punt de verificació fiscal a l’AP-7, en el qual la víctima viatjava amb l’arrestat en cotxe
Diumenge passat la Guàrdia Civil de l’Ametlla de Mar va detenir una persona en una àrea de servei de l’AP-7, a la comarca del Baix Ebre, per trencar una ordre d’allunyament per violència de gènere. La detenció es va fer durant un control de verificació fiscal.
Els agents van procedir a donar l’alto a un vehicle, en el qual viatjava el detingut, per al seu control. Una vegada parat, van identificar els ocupants, comprovant que el conductor tenia en vigor un assenyalament judicial consistent en una ordre d’allunyament per un delicte de violència de gènere. Després de les oportunes verificacions, es va constatar que la víctima de l’esmentada ordre era la persona que viatjava al costat d’ell a l’interior del vehicle.
Davant d’aquests fets, els agents van procedir a la detenció del conductor com a presumpte autor d’un delicte de trencament d’ordre judicial d’allunyament, instruint les corresponents diligències.
Posteriorment, el detingut i les diligències instruïdes van ser posats a disposició dels Mossos d’Esquadra.