Un influencer sobre l’accident a Tarragona on va morir un camioner: «Vam estar a punt de morir»
Valentí Sanjuan explica que l’accident es va produir dos minuts abans que ell i el seu equip passessin per aquell punt
L’influencer i esportista Valentí Sanjuan, conegut pels seus reptes esportius i extrems de llarga distància, ha generat debat després de compartir un vídeo a través de les seves xarxes socials on relata que l’accident de l’AP-7 a Tarragona on va morir un camioner es va produir dos minuts abans que ell i el seu equip passessin per aquell punt.
Un camioner va creuar la mitjana, va envair el sentit contrari i va xocar amb un altre camió que circulava en sentit nord. Un tercer vehicle pesat va topar amb les restes de l’accident i va bolcar fora de l’autopista. L’incident va provocar la mort d’un dels conductors, de 27 anys, i un altre camioner va resultar ferit greu i va ser traslladat a l’hospital.
Al vídeo, Sanjuan va explicar que l’accident es va produir dos minuts abans que ell i el seu equip passessin per aquell punt de l’autopista. “Ahir vam estar a punt de perdre la vida en un accident mortal. Arribem a passar per allà dos minuts abans i estaríem morts”, va afirmar Sanjuan en el seu relat, afegint que l’episodi l’havia impactat profundament en valorar “com de fràgil que és la vida”.
Sanjuan, també conegut com 'El Jabalí', s’ha fet conegut per combinar esport, superació personal i contingut viral. Encara que, això sí, aquestes declaracions han provocat crítiques, ja que moltes persones consideren que afirmar que “per dos minuts no van morir" pot resultar exagerat o poc apropiat, atesa la distància real al sinistre.
D’una banda, molts valoren que el seu testimoni pot servir per recordar que “cada dia pot ser l’últim”, però, d’altra banda, d’altres creuen que utilitzar un incident mortal per recalcar la seva pròpia “gairebé-tragèdia" pot interpretar-se com a oportunisme.
L’influencer, amb aquest vídeo, tenia l’objectiu de “convidar a veure la vida amb un altre prisma” i agrair que cap del seu equip no resultés ferit. Així mateix, va fer una crida a no quedar-se només amb el que surt malament en el dia a dia i “celebrar el que sí que està bé”.