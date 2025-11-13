Viral
El supermercat que regala trossos de pastís a totes les seves botigues de Tarragona aquest dijous
La cadena regalarà trossos de pastís a tots els clients que s’apropin a qualsevol de les seves botigues a les 19.00 hores
La cadena de supermercats Consum celebrarà aquest dijous les seves cinc dècades d’història amb una acció molt especial, ja que regalarà trossos de pastís a tots els clients que s’apropin a qualsevol de les seves botigues a les 19.00 hores. La iniciativa, que es desenvoluparà de forma simultània a les més de 500 botigues que la cooperativa té repartides per Espanya, també arribarà a tots els establiments de Tarragona.
Sota el lema '50 anys creient en les persones’, la cooperativa valenciana vol agrair la fidelitat dels seus més de cinc milions de socis-clients i retre homenatge al compromís social i sostenible que ha guiat la seva trajectòria des de 1975. Des de Consum expliquen que la idea és “compartir un moment de celebració amb les persones que han fet possible el projecte”, en un ambient festiu i familiar.
L’empresa ha llançat a més una gran campanya audiovisual que ja es pot veure a la televisió i a través de les xarxes socials. A l’anunci, un camió que transporta un pastís gegant recorre diferents ciutats d’Espanya sorprenent els transeünts, mentre una veu en off recorda els valors que han marcat el creixement de la cooperativa.
La celebració també es traslladarà a l’àmbit digital. Aquest dijous, els usuaris podran participar en un sorteig a través d’Instagram seguint el perfil oficial @supermercadosconsum, on la companyia promet noves sorpreses per a aquells que s’uneixin al seu aniversari. Fundada el 1975 a Alaquàs (València), Consum s’ha consolidat a Espanya amb més de 22.000 treballadors i presència en sis comunitats autònomes.