Mobilitat
Talls a l’AP-7 mentre continuen les tasques de retirada del camió bolcat ahir a l’Ametlla de Mar
Els vehicles es desvien per la N-340, on es registren retencions i trànsit lent, mentre els Bombers supervisen el transvasament del camió cisterna accidentat
L’AP-7 està tallada aquest diumenge al matí a l’altura de l’Ampolla (Baix Ebre) en sentit nord, cap a Tarragona i Barcelona, per les tasques de retirada d’un camió cisterna bolcat ahir dissabte a l’Ametlla de Mar.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), els vehicles es desvien provisionalment per la N-340, on es registren retencions d’uns dos quilòmetres al Perelló en direcció nord.
L’accident, que es va produir dissabte a les 13.52 hores al quilòmetre 300,6 de l’AP-7, va implicar un camió cisterna carregat amb oli mineral i un turisme. El tràiler va quedar travessat a la mitjana de l’autopista, ocupant un carril per banda, i va provocar fins a tres quilòmetres de congestió en ambdós sentits de la marxa.
Els Bombers de la Generalitat van desplaçar sis dotacions al lloc dels fets per assegurar la zona i segellar una petita fuita de la cisterna, que va ser recollida a l’interior d’una cubeta.
Aquest diumenge s’hi han mobilitzat quatre dotacions més, amb el Furgó de Risc Químic i personal del Grup d’Intervencions en Riscos Tecnològics (GRIT), per supervisar les maniobres de transvasament i retirada del vehicle accidentat.
El SCT ha advertit que, a primera hora de la tarda, quan arribin les cisternes necessàries per al transvasament de l’oli, també es tallarà la circulació en sentit sud a l’altura de l’Ametlla de Mar.
Durant aquestes hores, es recomana evitar circular per la zona i optar per vies alternatives, tot i que es preveu que la N-340 presenti trànsit molt lent i possibles aturades.